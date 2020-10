Silány maszkokat is árulnak a gyógyszertárban

Azt is büntetni kellene, aki silány terméket forgalmaz, nem csak azokat, akik nem tartják be a maszkviselés szabályait, írta olvasónk.

Az arcmaszk viselésével nincs semmi probléma. Ha a szabályokat betartjuk, remélhetőleg fékezhető a járvány terjedése – ez is teljesen rendben van.

A gond az arcmaszkok minőségével van – a három rétegű orvosi maszkról beszélek. Megvettem ugyanis az ötven darabot tartalmazó dobozt, mert így olcsóbb a gyógyszertárban.

Sajnos azonban az ötven darabból legalább tíznek a gumija már felrakáskor az egyik oldalon elengedett, pedig nagyon óvatosan teszem fel. Szerencsére, bárhová megyek, mindig két darab van nálam.

Ezeket a három rétegű orvosi maszkokat nem vizsgálja senki minőségileg? Enyhén szólva is kifogásolható, hogy felrakáskor máris elenged a ragasztás.

Egy darab 250 Ft, ötven darabnál ez 170 Ft, eldobni, rögtön – drága, mindenképpen drága! Komolyabb ellenőrzésre lenne szükség, így esetleg kiszűrhető lenne az esetleges hamisított, silány minőségű maszk, amelyről már felrakáskor leválik a gumi. Lehet, hogy ezek nem is nyújtanak megfelelő védelmet?! Azt is büntetni kellene, aki ilyen silány terméket forgalmaz, nem csak azokat, akik nem tartják be a maszkviselés szabályait!

M. L.