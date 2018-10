Sok a kocsi, kevés a parkoló, gyakoriak a viták Kertvárosban

A kertvárosi parkolás nehézségeiről tájékoztatták lapunkat olvasóink. Többen is úgy vélik, bár az utóbbi időben több új parkolót létesítettek, sok helyen nincs felfestve – vagy már nem látszik – a járművek számára kijelölt hely.

A város legsűrűbben lakott részében, Kertvárosban nagy szükség van az új parkolók létesítésére, mivel az ott élők többségének napról napra fejtörést okoz, hogy személyautóikkal hol tudnak megállni, hiszen a több évtizeddel ezelőtti átlagos autószám mára már megsokszorozódott. A Kertváros Konzultáció eredményéből is egyértelműen kiderült, a városrészben élők egyik legégetőbb problémája a parkolás.

A témában szerkesztőségünkbe érkezett legtöbb panasz arról szólt, hogy az évekkel ezelőtt felfestett parkolósávok már nem – vagy csak alig – látszanak. A Nagy Imre út környékén például ez a helyzet, a fehér sávok sáros, esős időben szinte láthatatlanok, így az autósok sokszor összevissza állnak be, ezzel egymásnak sok bosszúságot okozva. Sokakban felmerül a kérdés, mit lehet ilyenkor tenni, ki az illetékes az ügyben? Továbbá milyen gyakorisággal festik át ezeket a vonalakat, és a problémát egyáltalán lehet-e valahol jelezni?

Kérdéseinkkel megkerestük a Biokom Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t. A társaság válaszából kiderült, Kertvárosban a 2018-as évre betervezett 2252 parkolóhely felfestésével a szerződött vállalkozó elkészült. Hozzátették: a várakozóhelyek felfestését a Biokomnál lehet kérni, az igényeket figyelembe veszik a következő évi ütemterv elkészítésekor.

Van rá igény

A tavalyi évben három kertvárosi helyszínen létesítettek új parkolóhelyeket, a Szabó Ervin téren egy nagy területet alakítottak ki az autósok számára. Több mint harminc autót képes befogadni a parkoló, mely egy hosszúkás, évek óta nem használt terület helyén áll. A Németh László utcában egy használaton kívüli sportpályát alakítottak át egy húsz férőhelyes parkolóvá, amely azelőtt igencsak zavarta a környező ház lakóit a szüntelen hangoskodás, és az épületekről visszaverődő labdapattogás miatt. Az Aidinger úton lévő használaton kívüli közterületen pedig nyolc autó parkolhat.

Tovább bővítenek

A városi parkolók bővítése Uránvárosban is sarkalatos kérdés, körülbelül egy éve a Kőrösi Csoma Sándor utcában alakították ki a negyven kocsiállásos, csaknem 750 négyzetméteres területet. Füvesítettek is a parkoló mellett, cserjéket, fákat is ültettek. Legutóbb a Páfrány utcában fejlesztettek. Elkészült a negyvenhárom kocsi befogadására alkalmas parkoló a Páfrány utca és Liliom utca találkozásában, itt volt olyan időszak, amikor a lakók már alig találtak üres helyet. A közelmúltban további húszállásos, teljesen felújított parkolót adtak át a környéken élők számára.