Sok a pozitív visszajelzés a kormányablakokról

A közigazgatás megújulásáról, a kormányhivatalokra váró új kihívásokról dr. Horváth Zoltánt, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját kérdeztük.

– Számos közigazgatási eljárás egyszerűsítését teszi lehetővé a kormányhivatalok működését megváltoztató decemberi törvénymódosítás. Mi az, amit ehhez kapcsolódóan kiemelne?

– Amióta a kormányhivatalok létrejöttek mindig is az volt az elsődleges cél, hogy az emberek számára könnyebbé, gyorsabbá tegyük az állammal kapcsolatos ügyek intézését. A mostani változtatások is ezt szolgálják, a feladatok logikus átcsoportosítása történt meg, amiből remélhetőleg a Baranyában élők is csak annyit éreznek majd, hogy még egyszerűbben rendezhetik az ügyeiket. Az ügyintézés elsődleges helyszínei változatlanul a kormányablakok lesznek.

– A kormányablakokban folyó munkáról eddig is sok pozitív visszajelzés érkezett az állampolgároktól, ugyanakkor az ellenzéki politikusok részéről több támadás is érte ezeket az ügyfélszolgálatokat.

– Szerintem azt még a kormány legnagyobb kritikusai is kénytelenek belátni, hogy a járási hivatalok és azon belül is a kormányablakok létrehozása valódi sikertörténet. Az emberek kifejezetten kedvező véleménnyel vannak mind a kormányablakokban dolgozókról, mind az általuk végzett munkáról. Ezt számos elégedettségmérés, objektív mutató bizonyítja.

– Gondolom, hogy azért ez egy hosszabb folyamat eredménye.

– Igen, mindezért természetesen nagyon sokat kellett dolgozni. Ki kellett találni, hogyan lehet megtölteni a „jó állam” eszméjét valódi tartalommal, és erre fel kellett készíteni a tisztviselőket is. Szerintem ennek a munkának a gyümölcse most érett be: a szolgáltató, ügyfélbarát közigazgatás ma már nemcsak egy jól hangzó gondolat, hanem összefoglalása mindannak, amiért és ahogyan a kollégáim nap mint nap ellátják a feladataikat.

– Néhány sajtóorgánumban sokat lehetett olvasni arról is, hogy a területi közigazgatás folyamatos munkaerőhiánnyal küzd. Valóban így van ez?

– A munkaerőpiac törvényszerűségei éppúgy igazak a közigazgatásra, mint a versenyszférára és annak különböző ágazataira. Szerencsére ma elmondhatjuk azt, amiről tíz éve még csak álmodtunk: a kormány gazdasági intézkedéseinek eredményeként a jelenleg Magyarországon mindenki dolgozik, aki dolgozni szeretne. Ez a helyzet természetesen valamennyi munkaadó számára új kihívásokat jelent. Ugyanakkor ahhoz képest, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatalban több, mint 1500 fő dolgozik, nem cserélődnek sűrűn a munkatársak. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a jó munkaerőt megtartsuk, illetve hogy vonzó munkalehetőséget teremtsünk az újonnan érkezők, a pályakezdők számára is.

– Hogyan lehet vonzóvá tenni ma a közigazgatási pályát, a kormányhivatali munkát a fiatalok számára?

– Az elmúlt évben kiemelt figyelmet fordítottunk erre a területre, számos olyan intézkedést tettünk, amely megkönnyíti a hivatalba kerülő pályakezdők helyzetét. Nemcsak speciális felkészítő képzést szervezünk számukra, hanem egyfajta belső mentorhálózattal is támogatjuk a beilleszkedésüket. A Baranya Megyei Kormányhivatalban dolgozók átlagéletkora 44 év, ami azt mutatja, hogy nálunk a fiatalok is megtalálják a számításukat. Emellett természetesen legalább ilyen fontos számunkra a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, felkészült kollégák megbecsülése. Szerencsére sok ilyen munkatársam van, akik kiemelkedő hivatástudatukkal sokat tesznek azért, hogy elégedettek legyenek az ügyfelek. Bízom abban, hogy az ő munkájukat, hozzáértésüket a területi közigazgatásban az idei évben tervezett béremeléssel is meg tudjuk majd köszönni.

A Baranya Megyei Kormányhivatal számokban

– A kormányhivatalban összesen tíz járásban, 59 különböző ingatlanban, több mint 1500 fő dolgozik.

– Az ügyintézéshez használt hivatali gépjárművek száma 162. Ezek az autók az elmúlt évben összesen közel 1,5 millió kilométert tettek meg a baranyai utakon a hatósági munkavégzés keretében.

– Baranyában összesen 13 kormányablak található, amelyeket 2019-ben összesen 566 537 ügyfél keresett fel. Egy ügyfél átlagosan kb. 10 percet várakozott arra, hogy az ügyét elintézzék. A legkevesebbet – kicsivel több, mint 8 percet – a szentlőrinci kormányablakba betérőknek kellett várniuk.

– A Baranya Megyei Kormányhivatalban egy év alatt közel 25 ezer ügyben hoztak hatósági döntést, és az ezekhez kapcsolódó ellenőrzések száma meghaladta a 13 ezret.

– Tavaly a baranyai kormány­ablakbusz 769 alkalommal kereste fel a kisebb településeket, és ezáltal több mint 25 ezer kilométert tett meg.