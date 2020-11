Sok a probléma, Pécs jobb utakat érdemel

Műszakilag a Mártírok útját is éppúgy átvették Péterffy Attila polgármester idejében, ahogyan ez a Honvéd és Kürt utca, valamint a Nagy Imre út esetében is megtörtént.

Az elmúlt években több nagyobb útfelújítást is végeztek Pécsen, így megújult a Surányi Miklós út, a Magaslati út, a Hegedűs utca folytatásával a belvárost délről elkerülő, tehermentesítő út keleti felének egy része is elkészült. A munkálatokat többször is összehangolták a közművek cseréjével – a Ferencesek utcájában közel 100 éves vezetékrendszer is volt –, a Surányi Miklós út, a Kürt utca felújítása, valamint a Mártírok útján végzett rekonstrukciós munkálatok pedig már kampánytémává is váltak.

Pécs polgármestere, Péterffy Attila éppen ezért megválasztása után első ízben ezeket a helyszíneket kereste fel tavaly októberben, amelyet akkor egy MSZP közeli oldal úgy értékelt: a „polgármester lebontja” a közlekedési akadályokat. Most azonban a városi MSZP elnöke, Kaposi Levente által moderált közösségi csoportban hangzottak el kritikák a Nagy Imre út beruházásával kapcsolatban, hiába találhatták ugyanis műszakilag rendben lévőnek, a baloldal egyik véleményvezére szerint az aknafedlapokat nem tudták megfelelően elkészíteni. A szintén Péterffy Attila polgármester idején befejeződött Honvéd utcában is több ilyen, már most jó néhány centis döccenővel járó fedlap található meg.

A városvezetést ezért is kerestük meg, van-e mód arra, hogy a fenti észrevételek alapján akár hibáknak is minősülő problémákat garanciálisan javítsák ki a kivitelezők, ám nem reagáltak kérdéseinkre, ahogy arra sem, hogy idén milyen további nagyobb útfelújítások történtek Pécsen.

A Nagy Imre út komplex, bicikliúttal kiegészülő fejlesztésére még az előző városvezetés pályázott sikerrel, a munkálatok tényleges lebonyolítása, szakszerű befejezése és ellenőrzése maradt a mostani városvezetés feladata.

Egy évvel ezelőtt jelentették, de azóta csönd van

Több mint egy éve a Facebookon jelentette be Péterffy Attila, hogy a polgármesteri hivatal főosztálya már azon a héten elkezdi kidolgozni az útfelújítások alapjául szolgáló új szabályozást, aminek célja, hogy a pécsi polgárok érdekeit szolgálja, tiszta és világos alapokon nyugodjon.

A polgármester akkor azt mondta, célja az, hogy „a közmű- és útjavítási munkálatok úgy folyjanak, hogy a minőség, a szakszerűség és a határidők számon kérhetők legyenek”. Azóta többször, legutóbb pedig a héten próbáltuk megtudni, hogy az eltelt egy év alatt ez ügyben sikerült-e már előrelépést elérni, és ha igen, milyen alapvetései vannak az új szabályozásnak, de nem jártunk sikerrel, mert nem válaszoltak.