Sok alma lett idén, a betárolás mellett ivólé is készül belőle

A fákon lévő alma mennyiségét tekintve már nyár közepén biztosra vehettük, idén az átlagosnál jóval nagyobb termés várható a régióban. Ez be is igazolódott, már javában folyik az almaszüret, de sokan nem tudják, hogyan dolgozzák fel a megtermett több száz kiló gyümölcsöt.

Az ősz a piték, almatorták és kompótok időszaka. Bár az egyik legnagyszerűbb gyümölcs az alma – ízletes, zamatos és szinte minden bajra jó, sokan nem tudják, hogy hasznosítsák a kertjükben megtermett ipari mennyiségű lédús gyümölcsöt. Jó alternatíva lehet a préselés, vagy aszalás, ugyanis az így készült gyümölcslé vagy aszalvány valóban százszázalékos, sem adalékot, sem aromaanyagot nem tartalmaz, az íze és sűrűsége a feldolgozott alma fajtájától függ.

Számos cég foglalkozik a gyümölcsfeldolgozással Baranyában is, azonban nem árt még a szedés előtt időpontot foglalni a préseltetésre, ugyanis a legtöbb helyen két hétnél hamarabb nem fogadnak. A pécsváradi székhelyű Mecsek Drog Kft. új üzemét néhány hónapja adták át, így már frissen préselt zöldség- és gyümölcslé, aszalt gyümölcsök, lekvárok is szerepelnek a kínálatukban. A gyümölcs- és zöldségléfeldolgozó gépsorral, az aszalógéppel és lepárlógépekkel lakossági bérgyártást is vállalnak.

A bólyi zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemben részben tej-, részben zöldség- és gyümölcs feldolgozás folyik. A lakossági igény folyamatosan nő az üzem iránt, így folyamatosan fejlesztenek. Az érdeklődők saját termesztésű gyümölcsükből gyümölcslevet préseltethetnek, de a fő profiljuk mégis a gyümölcsök, zöldségek aszalása, szárítása.

A Mecsekerdő Zrt. kárászi Erdei Melléktermék Felvásárló és Feldolgozó Telepén először az alma feldolgozását kezdték meg, de a gyártósor bármely erdei gyümölcs, sőt akár zöldségek feldolgozására is képes. Az ivólé gyártásánál mellőzik a vegyszereket – a fáról leszedett alma a mosó- és fertőtlenítőtartályba kerül, innen futószalagon jut be a préselőgépbe. A kíméletesen hőkezelt almalé végül egy 3 vagy 5 literes légmentes bag-in-box aluzsákba kerül, amely lehetővé teszi, hogy akár több hónapig is elálljon hűtés nélkül.

A kistelepülések is vállalkoznak

Nem csak a városi nagyüzemekbe vihetjük a leszedett gyümölcsöt, több kistelepülésen létrehoztak már ilyen feldolgozót. Többek között Bicsérd, Liget, Mozsgó önkormányzata ebben az idényben is segítséget nyújt a helybeliek számára a szezonális gyümölcsök feldolgozásához, legyen ez aszalás, préselés vagy gyümölcslékészítés. Mint azt Vér József, bicsérdi polgármestertől megtudtuk, gyümölcslevet is készítettek már idén, s folyamatosan várják azokat, akik szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást. A községben található úgynevezett „modern farmot” nem csak az ott élők vehetik igénybe, magánszemélyek részére is készítettek már gyümölcslevet.

A szomszédos településen, Bodán a közelmúltban készült el egy zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem. Fő céljuk, hogy a községben, illetve a környező településeken lévő terményeket felvásárolják majd értékesítsék. Terveik között szerepel az is, hogy cégek és magánszemélyek számára is préseljenek, aszaljanak.