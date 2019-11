Sok autót hoznak be, két hónap a várakozás

Számos baranyai lakcímmel rendelkező, külföldön dolgozó ember hozott haza autót az elmúlt időszakban. A honosítást, vagy a rendszám nélküli járművek esetében a magyar műszaki vizsgát csak a közlekedési hatóság végezheti. Megyénkben jelenleg két hónapra előre adnak időpontot.

Csalódott olvasónk kereste meg szerkesztőségünket a közelmúltban, mint mondta, néhány héttel ezelőtt hozott haza külföldről egy rendszám nélküli autót, és időpontot kért a műszaki vizsgáztatásra. Megdöbbenve tapasztalta, hogy december közepére kapott csak időpontot a vizsgára. Véleménye szerint ez a várakozási idő nagyon hosszú, hiszen több külföldön dolgozó is hozna haza autót, és nem két hónap múlva szeretné először használni a járművet.

A problémával megkerestük a Baranya Megyei Kormányhivatalt. Tájékoztattak, hogy a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet vonatkozó bekezdése határozza meg azon járművek körét, amelyek kizárólag a közlekedési hatóságnál vizsgáztathatóak.

– E körbe tartoznak a külföldről behozott járművek is, melyek kapcsán – a műszaki érvényesség meglététől és igazoltságától függően – honosítási vagy egyedi forgalomba helyezési eljárást kell lefolytatni. A kormányhivatal közlekedési hatósága műszaki vizsgálati feladatainak jelentős része (80-90 százaléka) a külföldről behozott járművekkel kapcsolatos – mondták. – A kormányhivatal szakemberei által elvégzett műszaki vizsgák száma emelkedő tendenciát mutat: Baranyában csak az idei év szeptemberéig 20 százalékkal több műszaki vizsgára került sor, mint például a teljes 2016. évben.

A Kormányhivataltól megtudtuk, hogy a külföldről behozott járművek száma – és ezáltal az eljárás iránti igény – is folyamatosan emelkedik, a tavalyi év adataihoz képest 30 százalékos a növekedés. Mindez eredményezi a műszaki vizsgára történő átlagos várakozási idő növekedését a megyében.

– A kormányhivatalok e feladatuk tekintetében országos illetékességgel rendelkeznek, azaz a honosítási, egyedi forgalomba helyezési eljárás nincs lakóhelyhez kötve, így az ügyfelek szabadon megválaszthatják, hogy melyik kormányhivatalban, melyik megyében intézik ezen ügyeiket. A honosítás díja egyébként 8 ezer forint, az egyedi forgalomba helyezés esetén az engedélyezés díja 22.800 forint, melyhez hozzáadódhat a műszaki érvényesség megadásához szükséges műszaki vizsgálat díja. Utóbbi – járműkategóriától függően – változó alapdíjat és pótdíjat jelent.

Felújítást végeznek a telephelyen

A megyei közlekedési hatóság telephelyén hamarosan felújítás kezdődik, ez is hatással lehet az időpontadásra. A Kormányhivatal ezzel kapcsolatban is tájékoztatta lapunkat:

– A Baranya Megyei Kormányhivatal – a jelentősen megnövekedett igények, leterheltség mellett is – arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokhoz képest az időpontkérést követően a lehető leghamarabb kerüljön sor az eljárásra. Ezt mutatja az is, hogy a hivatal a műszaki vizsgáztatás pécsi, Hengermalom utcai telephelyén az ősz végére tervezett, halaszthatatlan korszerűsítési, felújítási munkák idején is igyekszik biztosítani a zavartalan ügyintézést, illetve a műszaki vizsgasor alternatív útvonalon történő megközelíthetőségét.