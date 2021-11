Sok baranyai településen jobban óvják ilyenkor az időseket

A téli időszakban is nagyon fontos, hogy az egyedül élő idős emberekre jobban odafigyeljünk, hiszen ők sokszor még nagyobb veszélyben vannak, mint azok, akik fedél nélkül élik mindennapjaikat.

Naponta többször is kapcsolatba kell lépni azokkal az idős lakosokkal, akik egyedül élnek, hiszen akár egy rosszullét, akár a fűtetlen lakás is tragédiához vezethet. Azokon a településeken, ahol házi gondozó jár ki hozzájuk, ott ő minden hétköznap segítséget nyújt, bevásárol, takarít és elvégzi azokat a feladatokat, amikre szükségük van az idős lakóknak. A napi kapcsolat elengedhetetlen, hiszen ha baj történik, akkor a gondozó azonnal segítséget tud kérni, azonban a szomszédok, ismerősök, önkormányzatok, polgárőrök, rend­őrök jelzései is nagyon fontosak, hiszen a házi gondozók sem tudnak mindig ott lenni, ha baj van, és 24 óra alatt bármi történhet.

Ahol nem elérhető a szolgáltatás, ott legtöbbször az önkormányzat megbízásából a falugondnok vagy a közmunkások segítenek az idős lakóknak. Több településen a tűzifát is előkészítik a számukra, de a polgárőrök is nagyon sok helyen lelkiismeretesen vigyáznak erre a korosztályra. A kistelepüléseken a szomszédok figyelő szeme is segíthet abban, hogy ha baj van, akkor időben tudjanak segítséget hívni.

Mint olvasónk mesélte, ő napi kétszer hívja egyedül élő nagymamáját, emellett a szomszédok is mindig figyelnek, ha idegen autó áll a ház előtt, vagy ha valami nem a megszokottak szerint történik. Legutóbb például délelőtt fél 11-kor megállt a nagymama faliórája, ezért amikor délben vitték az ebédet neki, nem nyitott kaput, hiszen bent a lakásban várta a déli időpontot. Aki viszont az ebédet vitte, megijedt, hogy valami baj történt a nénivel, ezért bemászott a kapun, hogy mielőbb segíteni tudjon. A mama viszont annyira megijedt, amikor meglátta őt a lakás ajtajában, hogy attól lett rosszul. Az eset után szerencsére sikerült a nénit megnyugtatni, az unokát pedig jó érzéssel töltötte el, hogy milyen lelkiismeretesen vigyáznak a mamájára.

Hiába a fedél, ha fűtetlen a lakás

A Magyar Szociális Fórum vasárnap adta közzé, hogy az idén október eleje és november közepe között 25-en fagytak halálra Magyarországon. Az elhunytak többségükben idős, magányos, beteg emberek voltak, és fűtetlen lakásokban hűltek ki végzetesen, illetve kórházba szállításuk után vesztették az életüket, mert már nem tudtak rajtuk segíteni.

Az elhunytak között olyanok is vannak, akik a szabad ég alatt éjszakáztak fagypont közeli hőmérsékleten, ugyanakkor a szervezet kiemeli: nem szükséges nulla fok alatti hőmérséklet ahhoz, hogy valaki végzetesen kihűljön. Elég plusz 5-10 fok is a legyengült, idős, beteg embernek ahhoz, hogy a helyrehozhatatlan bekövetkezhessen. Mindazonáltal nem csak idősek vannak a fagyhalál áldozatai között – áll a közleményben.