Sok gyalogost ütnek el, figyeljünk oda a zebránál!

A gyalogosan közlekedők országosan közel ezer közúti balesetet okoztak. Ez azt jelenti, hogy a gyalogosokat érintő balesetek közel negyven százalékában őket terhelte a felelősség. 2010 és 2018 között átlagosan évente hetven gyalogos vesztette életét saját hibára visszavezethetően.

A napokban több forgalmasabb szakaszon festettek fel piktogramokat a gyalogos átkelők elé Pécsett. A kampányt a Rendészeti Igazgatóság kezdeményezte annak érdekében, hogy még az iskolakezdés előtt felhívják a figyelmet a körültekintő átkelésre. Nem ritka látvány a járdán lehajtott fejjel okostelefont használó, fülhallgatóban bömbölő zenével sétáló gyalogos. Ők – ahogy a szakma hívja – a közlekedés zombijai, akik tudomást sem vesznek a körülöttük lévő világról, nekiütköznek más gyalogosnak, esetleg körülnézés nélkül lépnek le a járdáról.

A gyalogosok gyakran hajlamosak figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a KRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak. Sokan azt sem veszik számításba, hogy bár a zebránál a gyalogosok elsőbbséget élveznek, műszaki vagy forgalmi okból előfordulhat, hogy az úton haladó jármű nem képes megadni számukra az elsőbbséget. Ezért fokozottan fontos az éberség és a körültekintés, amely nemcsak az autóvezetők, de a gyalogosok feladata is. A közlekedésről mind tudjuk, hogy meghatározott szabályok alapján működik, ennek ellenére folyamatosan számítani kell arra, hogy ezeket a szabályokat nem mindenki tartja be.

A statisztikai adatok szerint elsősorban az őszi hónapokban emelkedik meg a gyalogos­átkelőkön történt gázolásos esetek száma. Pécsett is többször történt olyan gyalogosgázolás, ami valamilyen emberi mulasztásra vezethető vissza. Szerencsére azonban a térségben rendszeresek az olyan gyalogosok biztonságát növelő akciók, mint a Rendészeti Igazgatóság piktogram festése a járda szélére, vagy a kihelyezett gyalogos zászlók az iskola melletti átkelőhelyeken.