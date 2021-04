Sok helyen el is kezdték az idei faültetéseket

Számos baranyai település és közösség csatlakozott már az elmúlt években a 2019-ben elindított 10 millió Fa elnevezésű mozgalomhoz, melynek célja, hogy civilek bevonásával minél több fát ültessenek a városokban és a falvakban.

Az egy fő – egy fa elvét követve, 10 millió fát szeretnének elültetni hazánkban a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb ember részvételével, s persze nem megfeledkezve az utógondozás fontosságáról sem. A kezdeményezés hivatalos oldalán egy számlálón lehet követni, hogy mennyi növény elültetésénél tartanak az önkéntesek. Jelenleg 65 ezer 262 fánál és 9552 cserjénél járnak.

Itt a tavasz, így már sok helyen el is kezdték az idei ültetéseket.

Ám fontos megjegyezni, hogy a vírus miatt ebben a helyzetben kerülni kell a csoportos ültetéseket, a közösségeken belül érdemes megszervezni az egyéni vagy mikrocsoportos telepítést, s a maszk használata is lényeges. A közösségi oldalon a 10 millió Fa – Pécs és környéke elnevezésű csoportba értelemszerűen a megyeszékhely, s közeli településeken történt ültetésekről töltenek fel fotókat, információkat, itt érdemes tájékozódni.

Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk, a Magyarhertelend és Magyarszék községek határában, Barátúron megépült záportározónál már ültettek is a közelmúltban. A 2019-ben átadott tó környezetét 1600 facsemetével gyarapították be az önkéntesek. A fák a jövőben benépesítik majd ezt a természeti értékekben gazdag területet, jótékony árnyékot adnak, s nem mellesleg tisztítják a levegőt is.

Csatlakozhatunk

Baranya megyében több közösség is van, melyekhez csatlakozhatunk, ha ültetni szeretnénk valamilyen növényt a kezdeményezés szellemében. A korábban említett pécsin kívül tehát a komlói, bogádi, romonyai vagy mohácsi csapathoz is csatlakozhatunk. Akkor se csüggedjünk, ha a megye déli részén élünk, itt is számos közösség tevékenykedik. Például a villánykövesdi, a kisharsányi, a nagyharsányi vagy a Siklós-Villány, Kronosz Szabadegyetem közösség.