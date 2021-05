Sok még a kérdés a nyári turistaszezonnal kapcsolatban

Sokan terveznék már a külföldi vakációt, de mivel pontos információk egyelőre nincsenek arról, hogyan lehet majd utazni, a többség inkább kivár. Egységes szabályozás még nincs, az országok saját feltételrendszert vezettek be.

Egy átlagos évben április végére már sokan eldöntik, hol szeretnének nyaralni. Ez azonban nem egy átlagos év, a járványhelyzet az idei turistaszezonra is rányomja a bélyegét. Az biztos, hogy sokan szeretnének utazni, és bár vannak már foglalások is, a többség inkább kivár. A pécsi Dóm Tours utazási irodához is rengeteg hívás érkezik azzal kapcsolatban, hogy mi várható nyáron, milyen feltételekkel lehet majd utazni, milyen dokumentumok lesznek szükségesek. Ahogy Gonda Vica irodavezető lapunk érdeklődésére elmondta, sajnos nem tudnak választ adni minden kérdésre, mert nagy még a bizonytalanság.

– Jelenleg nincs általános információ a beutazási feltételekről, minden ország a saját szabályozása szerint engedi be a turistákat – hangsúlyozta az irodavezető. – Vannak olyan országok, amelyek tervezik a nyitást, vagy már nyitottak is. Görögországban már feloldották az egyhetes karanténkötelezettséget az oda érkezők számára, amennyiben igazolják a teljes oltottságot, illetve azt, hogy átestek a víruson, vagy be tudnak mutatni egy negatív PCR-tesztet. Nemrég kaptunk információt arról, hogy Máltán június 1-jén tervezik a nyitást, oda is azok utazhatnak szabadon, akiket már beoltottak.

Az irodavezető hozzátette, hogy Tunéziában is megszüntetik a beutazókra vonatkozó karantént, de csak abban az esetben, ha utazási irodán keresztül érkeznek, és rendelkeznek egy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel. Ebből látszik, hogy egységes szabályozás egyelőre nincs, és a jelenlegi feltételek is változhatnak a vírushelyzet alakulásának függvényében. Az aktuális beutazási szabályokról tehát érdemes érdeklődni az utazási irodáknál, illetve a Konzuli Szolgálat honlapján is megtalálhatjuk az aktuális információkat.