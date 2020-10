Sok pár tanácstalan, nem tudják, meddig bulizhatnak

Az érvényben lévő kormányrendelet alapján a vendéglátóhelyeken 23 óra után az ott dolgozókon kívül más nem tartózkodhat. Adódik a kérdés, hogy a rendelet érvényes-e az esküvőkre is?

A koronavírus-járvány kirobbanása után sokan 2021-re tették át az eredetileg idénre tervezett esküvőjüket, mások a tavaszi-nyári időszakról őszre halasztották az ünneplést. A házasulandó párok most ismét aggódnak, ugyanis a házasságkötést semmi sem gátolja, ám a szeptember 19-től hatályos kormányrendelet korlátozza a zenés-táncos rendezvények megtartását.

A jogszabályokat azonban, amelyek meghatározzák, hogy hol rendezhető és hol nem tartható lakodalom 23 óra után, nem könnyű értelmezni. Különbség van ugyanis aközött, hogy a pár étteremben, szállodában vagy rendezvényközpontban, művelődési házban esetleg szabadtéren egy rendezvénysátorban szervezi az esküvőjét.

A témában megkerestünk több baranyai szálloda, étterem, illetve vendéglátóhely tulajdonosát is a tapasztalatokkal kapcsolatban, ám volt, aki egyáltalán nem akart nyilatkozni a lakodalmakkal kapcsolatban, más csak név nélkül mondta el az elmúlt két hét tapasztalatait. Az egyik hely vezetője elmondta, hogy a vendéglátóhelyük éttermi részében 23 óráig lehet tartani lagzit, ám a szállodai külön teremben 23 óra után is maradhatnak a vendégek.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is segítséget nyújt a kormányrendelet értelmezésében. Eszerint ha egy hotelben az esküvő megtartása mellett a vendégeket el is szállásolják, akkor őket 23 óra után is kiszolgálhatják. A nem megszálló vendégekre viszont vonatkozik a 23 órás korlátozás, az ő számukra ugyanis a szálloda étterme vendéglátóüzlet, mert nem mint szállóvendég, hanem csak mint utcáról betérő vendég veszik igénybe az étkezést.

Az Operatív Törzsnek is elküldtük kérdéseinket, miszerint: A legújabb kormányrendeletek szerint a szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva. Ez a rendelet él az esküvők tekintetében is? Ám erre lapzártánkig nem kaptunk választ. A sajtótájékoztatókat figyelemmel kísértük, egy alkalommal csak arról beszélt Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy aki esküvőre megy, az kerülje a menyasszonytáncot.