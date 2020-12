Sok rászoruló ünnepét teszik örömtelivé a cipősdobozok

A MikulásGyár működését is nehezítette a járvány, a tavalyinál kevesebb cipősdoboz gyűlt össze, ennek ellenére a Magyar Vöröskereszt igyekszik minden rászorulót adományokkal segíteni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Sok-sok rászoruló ünnepét teszik örömtelivé azok az ajándékokkal teli cipősdobozok, amelyek a Magyar Vöröskereszt MikulásGyár akcióján keresztül jutnak el a nélkülöző családokhoz.

– A járvány sajnos a gyűjtést is befolyásolta, tavaly például csak a megyében működő Zöld Óvodáktól 1000 darab ruhákkal, játékokkal, könyvekkel, édességekkel megrakott cipősdoboz futott be, az iskolák is nagyban hozzájárultak az akciókhoz. Ennek hiánya most érezhető, ennek ellenére igyekszünk minden látókörünkben lévő rászoruló családot segíteni – tájékoztatta lapunkat Udvaros Renáta, a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének igazgatója.

Idén Baranyában postán keresztül 150 csomag érkezett a szervezethez. Ezen kívül további 350 doboz gyűlt össze, amelyből 200 darab például a baranyai rendőrök összefogásának köszönhető, akik a hátrányos helyzetű családoknak szánt ajándékokat a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Pécsi, a Komlói, a Mohácsi, a Siklósi és a Szigetvári Rendőrkapitányság karácsonyfája alatt gyűjtötték az elmúlt hetekben. A csomagokat a vöröskereszt munkatársai juttatják el ezekben a napokban megyeszerte a rászorulókhoz.

Mindezek mellett az advent harmadik hétvégéjén tartott kétnapos élelmiszergyűjtés is eredményesnek bizonyult – Baranyában egy áruházlánc kilenc üzletében fogadták a pénztárak közelében kihelyezett standokon a szervezet önkéntesei a felajánlásokat.

Megyénkben a hétvége során az országos átlagon felüli mennyiségű tartós élelmiszert sikerült összegyűjteni, összesen 3307 kilogrammnyit. Ezekből a Magyar Vöröskereszt dolgozói élelmiszercsomagokat készítenek, amelyet a megyei és területi szervezetek juttatnak el nélkülöző családokhoz és egyedülálló emberekhez.