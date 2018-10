Sokakat szólítanak meg, csábítanak a szabadba

Órákat tölthetünk el a madárvilágban.

A madarak őszi vonulását figyelhetik meg és rögzíthetik idén is a természetbarátok az Európai Madármegfigyelő Napok keretében szombaton és vasárnap. A rendezvény során kellemes séták keretében ismertetik meg az érdeklődőket az adott terület madárvilágával, és közben mindenki választ kaphat kérdéseire.

A rendezvény szakmai és közösségi célokat is támogat – a megfigyelések európai szintű információgyűjtést tesznek lehetővé az őszi vonulásról, továbbá az ingyenes országos rendezvényekkel sokakat szólítanak meg és csábítanak ki a szabadba, hogy a madármegfigyelés különleges élményének részesei lehessenek. A program egyben verseny is, hogy melyik ország tud minél több érdeklődőt mozgósítani, s hol tudják a legtöbb madarat megfigyelni.

A Madártani Egyesület tájékoztatása szerint Baranya megyében idén két központi helyszínen fogadják az érdeklődőket. Szombaton reggel héttől a csertői halastónál és sumonyi halastavaknál (Madárvonulás-kutató Állomásnál) várják az érdeklődőket, az utóbbi helyszínen vasárnap is részt vehetünk a kellemes programon. Sumonyban idén a 38. évadja kezdődött el a madárgyűrűzéseknek, az állomáson a hagyományos táborozás keretében ezúttal november 4-ig folyamatosan fogják be és jelölik majd a madarakat. Az érdeklődők hétvégén valószínűleg ebbe a munkába is bepillantást nyerhetnek.

A programokra nem szükséges előzetesen jelentkezni, elég a választott helyszínre menni a megadott időpontban. Nagyobb létszámú csoportok részvétele esetén azonban javasolt az előzetes egyeztetés. Távcsövet, madárhatározót a szervezők biztosítanak, az érdeklődőknek csak az időjárásnak és egyéni szükségleteinek megfelelő ruházatot, ivóvizet, élelmet érdemes vinniük.

Természetesen akkor is részt vehetünk a madármegfigyelésben, ha nem szeretnénk szervezett túrához csatlakozni. Számláljuk meg kertünk madarait, sétáljunk ki a közeli parkba és tapasztalatainkat töltsük fel a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjára október 7-én 16 óráig. Így az egyéni részvétellel is hozzájárulhatunk hazánk sikerességéhez. Aki ezt a felületet nem tudja használni, telefonon is bediktálhatja megfigyeléseit a 06-1-275-6247-es telefonszámon vasárnap 10 és 16 óra között.