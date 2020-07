Sokaknak nehézséget jelent a buszozás maszkban

Igazi kánikula tombolt a múlt héten Pécsen, akkor több olvasónk is jelezte, hogy a forróságban és a kötelező száj­maszk viselése mellett nagyon rosszul bírja a tömegközlekedést. A Tüke Busz Zrt. azonban arra kéri az utasokat, hogy a meleg ellenére is tartsák be a szabályokat.

Kisebb lehűlés érkezett a hétvégén, és az előrejelzések szerint a héten már nem is várható kánikula. A buszozás így biztosan kellemesebb lesz, mert ahogy olvasóink jelezték, az elmúlt napokban a forró járművön, a maszk kötelező viselése mellett szinte elviselhetetlen az utazás.

Ahogy egyikük írta nemrég a DN SMS rovatában, neki nem lenne gondja a védőeszköz használatával, de úgy, hogy nem működött a klíma a járművön, miközben tombolt a kánikula, alig kapott levegőt. Pedig a berendezéseket már beüzemelték, legalábbis ez derül ki a Tüke Busz Zrt. lapunknak küldött közleményéből.

– Társaságunk már a nyári meleg időszak előtt gondoskodott arról, hogy megfelelő, szakszerű karbantartást, valamint tisztítási és fertőtlenítési eljárást követően a klímaberendezések ismét üzemeljenek a pécsi autóbuszokon – emelik ki válaszukban. – Ennek a Tüke Busz Zrt. korábban is mindig eleget tett, de a járványra tekintettel most ez is különös és fokozott odafigyelés mellett történt.

Természetesen emellett az autóbuszok korábban elrendelt vegyszeres és ózongenerátoros fertőtlenítése továbbra is folyamatos.

A társaság a közleményében azt is hozzátette, hogy az autóbusz-vezetők a részükre kiadott utasítás szerint járnak el, tehát a járművek klímaberendezését akkor indítják el, ha a külső hőmérséklet eléri a huszonnégy fokot. A társaság teljes járműparkjából 56 autóbusz rendelkezik légkondicionáló berendezéssel. Törekednek arra, hogy a légkondicionáló berendezések mindegyike üzemképes legyen, meghibásodás esetén a társaság haladéktalanul gondoskodik a mihamarabbi javításról. Emellett amennyiben a napi forgalmi feladatok teljesítése során az egyes járatok közötti várakozási idő és az egyéb körülmények lehetővé teszik, a járműveket alaposan átszellőztetik.