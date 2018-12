Sokan az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást

Megteltek a baranyai hipermarketek, bevásárlóközpontok. Okostelefonokra, ruhaneműre, édességre és gyerekjátékokra a legnagyobb a kereslet – és persze a kínálat is – szenteste közeledtével.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Csakúgy, mint minden karácsony előtt, most is tömegre, tolongásra, a pénztáraknál pedig már délelőtt is végeláthatatlannak tűnő sorokra számíthat az, aki vásárolni indul. Az üzletek környékén parkolóhelyet szinte alig találtunk, a belvárosban ahogy azt az elmúlt hetekben már megszokhattuk, megint óriási dugó volt. Az éttermek környékén szabad asztal elvétve volt csak, legalább tíz percet vártunk a tálcával a kezünkben, mire felszabadult egy hely.

A kereskedőket nem érte váratlanul a roham, az okostelefon, laptop, gyerekjátékok mellett sokan háztartási készülékkel lepik meg családtagjaikat. Kávéfőző, kenyérpirító és vasaló is volt az egyik elektronikai üzlet pénztáránál sorban állók kosarában. A legtöbb bolt forgalma általában a háromszorosára nő ilyenkor. Statisztikák szerint egy átlagos magyar család ajándékokra körülbelül 50 ezer forintot költ. A szakemberek szerint a többség mindenből a legjobbat, a legnagyobbat, a legdivatosabbat veszi karácsonykor.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Várható, hogy a legtöbben most is az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást, így hétvégén és hétfőn – amikor még szinte minden üzlet nyitva tart – az eddiginél is nagyobb rohamra számítunk – fogalmazott gondterhelten az egyik kereskedő. Rengeteg vásárlót vonz az is, hogy a megszokotthoz képest idén már sokkal korábban megkezdődtek a leárazások. A legtöbb ruházati üzletben ugyanis harminc–ötven százalékkal olcsóbban lehet megvenni a karácsonyfa alá valót.

A tökéletes ajándékok megtalálását segítik idén is a belvárosi bevásárlóközpont angyalai. A kedves fiatal lányok hétvégente dolgoznak, feltérképezik a boltokat és elhozzák a legjobb ötleteket az üzletek ünnepi ajánlatai közül. A karácsonyi készülődést és vásárlást néhol színpadi programokkal, kézműves foglalkozásokkal teszik teljessé, így míg a szülők nézelődnek a legkisebbek sem unatkoznak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS