Sokan betegek, de nem az influenza miatt

Megfázásos tünetekkel egyre többen jelentkeznek a baranyai háziorvosoknál, az influenza megjelenésétől azonban egyelőre nem kell tartani. Az október vége óta működő figyelőszolgálat adatai szerint is elenyésző azoknak a száma, akik influenzaszerű tünetekkel keresték fel az elmúlt hetekben a rendelőket.

Mint arról korábban beszámoltunk, az influenza elleni oltóanyagok október végén érkeztek meg Baranyába és kerültek ki a háziorvosokhoz. A megkérdezett doktorok tapasztalatai szerint jelentős az érdeklődés az ingyenes védőoltás iránt, mint mondják, jól fogynak a készítmények. A háziorvosok szerencsésnek tartják, hogy idén a korábbi évekhez képest egy kicsit előbb, azaz november eleje helyett már október végén megkapták a vakcinákat, amikor is még nem voltak jellemzőek a különféle, hideg időjárás okozta megbetegedések. Azaz nem kellett szinte senkinél elhalasztani az oltás beadatását azért, mert a páciens nem volt teljesen egészséges.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák az orvosok, hogy még most se késő beadatni az injekciót – a védettség kialakulásához két hét szükséges, a járvány csúcsa pedig annak indulását követően általában csak 2–4 hét elteltével várható.

A rendelőkben ugyanakkor egyre több a beteg – a változékony időjárás miatt sok a megfázás, amelyek kezelésére jellemzően tüneti szereket adnak az orvosok. Fontos a C-vitamin-bevitel, ezen kívül torokfertőtlenítő szerek, köhögéscsillapítók, amik segíthetnek. Az enyhébb tünetek vény nélkül kapható készítményekkel is kúrálhatók, ha azonban láz is kíséri a megbetegedést, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Továbbra is ingyenes a védőoltás

A kormány csakúgy, mint a korábbi esztendőkben, idén is térítésmentesen biztosítja a vakcinát a hatvan éven felülieknek, bizonyos krónikus betegségben szenvedőknek, a várandósoknak, az egészségügyi és szociális intézményekben ápolt személyeknek, de azoknak is, akik munkájuk révén az említett veszélyeztetett csoportokkal kerülnek kapcsolatba. A három éven felülieknek 50 ezer oltóanyag áll rendelkezésre Baranyában, kiegészülve a három éven aluli gyermekek védelmét szolgáló további 200 térítésmentes adaggal.