Sokan csodálták meg a kivilágított fát, ám a vásár hangulata hiányzik

Fényköntösbe öltözik a pécsi dzsámi is esténként, gyermekrajzok díszítik a homlokzatot.

Felgyúltak pénteken az ünnepi fények a pécsi Mindenki Karácsonyfáján, ezzel kezdetét vette a pandémia miatt a megszokottnál visszafogottabb, mégis meghittnek ígérkező adventi időszak. Már az első estén sokan megcsodálták a kivilágított fát, a fényköntösbe öltözött dzsámival a háttérben. Valóban csak a fabódék hiányoztak a térről, meg persze a forralt bor és kürtőskalács ellenállhatatlan illata. Idén erre nem számíthatunk, hiszen az adventi vásár a járványhelyzet miatt elmarad, az ünnepi hangulat viszont nem.

A Széchenyi térre tehát már megérkezett a fenyő, de ahogy a pécsi önkormányzat közleményében olvasható, a napokban a városüzemeltetési társaság a különböző városrészekben – Meszesen, Szabolcsfaluban, Kertvárosban, Uránvárosban és újdonságként, idén Pécs-Hirden is – felállítja a karácsonyfát. Az ünnepi fények is kikerülnek a helyükre, a belvárosban már befejeződött a díszítés, a külvárosokban pedig a hét közepéig helyezik ki a karácsonyi világítás elemeit.

A dzsámi is fényköntösbe öltözik esténként.

A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. fényfestő gyermekrajz-pályázatot hirdetett, amelyre összesen 1200 pályamű érkezett. A különböző korcsoportokban a legjobbnak ítélt 60-60 művet vetítik majd ki a Széchenyi téri dzsámi homlokzatára a következő hetekben, de a művészeti produkcióban a gyermekrajzok mellett egyéb alkotások is láthatók lesznek. A vetítésről készült felvételeket online is elérhetővé teszik, így azok otthon is megtekinthetők.

A Pécsi Rotary Club által szervezett Rotary Advent sem marad el, idén 28 pécsi általános és középiskola egy-egy tehetséges, de nehéz szociális helyzetben lévő tanulója kapja meg a jótékonysági szervezet 100 ezer forintos adományát. A pandémia miatt pedig most nem a főtéren előadott műsorral mutatkoznak be az érintett iskolák és tehetséges diákjuk, hanem az online térben. Az iskolák a kitüntetettjük köszöntésére rövid videókat készítenek, amit az átadás napján a Rotary Club Facebook-oldalára, illetve Youtube-csatornájára töltenek fel november 30. és december 23. között.