Sokan félreértik, mit jelent valójában az ingyenes parkolás

A pécsi belvárosban akkor sem volt egyszerű parkolóhelyet találni, amíg fizetni kellett érte. Amióta pedig ismét ingyenessé tették, jelentősen nőtt a járműforgalom és a parkolóhelyek iránti igény.

Ingyenessé vált ismét a parkolás, amikor a kormány múlt héten bevezette a rendkívüli jogrendet. A rendelkezés a megyeszékhelyen elsősorban a belvárosban érezteti hatását, jelentősen nőtt ugyanis a járműforgalom és a parkolóhelyek iránti igény, ezt saját magunk is megtapasztaltuk.

Szabad helyet találni még egy átlagos hétfő reggel is nehéz, a jelenlegi körülmények között pedig aztán tényleg nagy szerencse kell hozzá. Nem csoda, hogy a Centrum parkolóban volt olyan autós, aki több kört is megtett, hátha közben felszabadul egy hely, ahova beállhat. A parkoló azonban tele volt, így végül csalódottan hajtott el. A belvárosi szűk utcákban sem jobb a helyzet, amint elmegy valaki az egyik helyről, rögtön utána már el is foglalják a parkolót.

A türelmetlenebb autósok emiatt – a KRESZ előírásait figyelmen kívül hagyva – szabálytalanul teszik le a kocsijukat. A Centrum parkolóban láttunk olyat, hogy a fűre állt valaki, más pedig a sor közepén parkolt le, mit sem törődve azzal, hogy mások nem tudnak kiállni a helyükről. A pécsi tapasztalatok azt mutatják, sokan félreértik az ingyenes parkolást. Pedig ahogy az önkormányzat is hangsúlyozza, a KRESZ előírásai továbbra is érvényben vannak, ideértve a megállási, várakozási tilalmat és az útkereszteződések metszéspontjától tartandó 5 méteres távolságot is.