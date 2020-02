Sokan keresik, de hiánycikk a szájmaszk a gyógyszertárakban

A koronavírus megjelenése óta felvásárolták a szájmaszkokat a megyében. Pécsen főleg külföldi diákok vettek védőfelszerelést a patikákban. A héten állítólag újra kapható lesz, igaz drágábban juthatunk hozzá.

Több olvasónk írt szerkesztőségünknek, hogy az elmúlt napokban szerettek volna szájmaszkot vásárolni több gyógyszertárban, ám sehol nem kaptak. Mint írták, kiderült, hogy hiánycikk, és nem tudható, mikor lehet majd újra beszerezni.

Megkerestük Pécs egyik legnagyobb patikáját, akik több gyógyszertárat üzemeltetnek a városban. Ők megerősítették, hogy valóban hiánycikk lett az elmúlt hetekben a szájmaszkból. Az emberek a koronavírus megjelenése óta, és főleg a sajtóhírek után, elkezdték felvásárolni azokat. Míg korábban csak pár darab fogyott belőle, most tömegével vitték, főleg külföldi diákok. Azt is hozzátették, hogy a nagyobb beszállítóknál a készlet kifogyott, így kisebbektől kellett beszerezni, és a héten egy nagyobb szállítmányt kapnak.

A többi nagyobb baranyai városban is hasonló a helyzet, szintén elfogyott a készlet. Komló egyik legrégebbi patikájában is azt mondták, míg a koronavírus megjelenése előtt egy-egy darabot adtak el belőle, most tucatjával vitték. Itt is a héten kapnak egy nagyobb szállítmányt, igaz míg korábban egy darabért 45 forintot kellett fizetni, most mélyebben a zsebükbe nyúlhatnak a vásárlók, ugyanis 100 forintba kerül majd egy szájmaszk.

Sok vélemény hangzott el a szájmaszk használatáról, hogy megvéd-e a vírustól. Egy pécsi háziorvos közölte, hogy a betegeknek kellene hordani, hiszen az influenza is cseppfertőzéssel terjed, és egy tüsszentés több méterre elsodorhatja a cseppeket, ami megfertőzheti az embereket, főleg a zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön. Hozzátette, az egyszerű szájmaszk nem véd meg teljesen, a kis szűrökön egy-két csepp kiszűrődhet, ám vannak speciális maszkok (FFP2 és FFP3), amik 94–100 százalékosan védettséget nyújtanak.