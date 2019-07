Sokan költöznek vidékre, olyan magasak a pécsi ingatlanárak

Az albérlet- és ingatlanárak is elég magasak Pécsen, főleg ha összehasonlítjuk a környező nagyobb települések kínálatával. Ezért sokan döntenek úgy, hogy inkább elköltöznek egy vidéki városba, s onnan járnak be.

Mind az albérlet, mind a lakásárak nagyon magasak a megyeszékhelyen. Pécsen átlagosan százezer forint körül lehet kivenni egy lakást, sok esetben erre még a rezsi költsége is rájön. Ha fel is bukkan egy-egy kedvezőbb ajánlat, az nagyon hamar el is kel. Nem véletlenül mondják tehát, hogy a pécsi albérleteket a külföldi egyetemisták pénztárcájához igazítják. A lakásárak sem sokkal kecsegtetőbbek, még a másfél szobás panellakások sincsenek tízmillió forint alatt, innen pedig csak felfelé mennek az árak.

Ezzel szemben a megyeszékhelyhez közeli városokban már jobb a helyzet. Komlón például már hatvanezer forintért is kínálnak kétszobás albérletet, ha pedig vásárolni szeretnénk egy ugyanilyen ingatlant, akkor is több millió forinttal olcsóbb, mint Pécsen. De ugyanez a helyzet Szentlőrincen vagy éppen Pécsváradon is. Éppen ezért sokan döntenek úgy, hogy ezekbe a városokba költöznek, hiszen onnan kényelmesen eljuthatnak Pécsre, anyagilag mégis kedvezőbben járnak. Egyik olvasónk, egy pécsi fiatalember is Komlón vett lakást, mert ez még a mindennapos utazással együtt is olcsóbb megoldás volt számára.

– Természetesen Pécsen is néztem lakásokat, de azokat elég drágának találtam – mesélte lapunknak. – Aztán a környező településeken is keresni kezdtem hasonló felszereltségű ingatlanokat, így esett a választásom Komlóra. Minden nap onnan járok be dolgozni, de ez nem jelent gondot.

Tapasztalatai szerint tehát a lakhatás annyival olcsóbb ott, hogy ha ehhez még az útiköltséget – a benzin vagy adott esetben a tömegközlekedés árát – is hozzávesszük, akkor is jobban jön ki az ingázással.