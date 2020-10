Sokan már igazodnak a járványhoz

Felértékelődött a már évek óta ütemesen növekedő internetes kereskedelem szerepe az első járványhullámban.

Tavasszal a veszélyhelyzetet megelőző bolti rohamok, az egyes áruterületek átmeneti leállása, a rövidebb nyitvatartás a világháló üzleteibe terelte az otthon maradt magyarok napi vásárlásainak nagy részét. A webáruházak forgalma áprilisban minden korábbi karácsony vagy ­fekete péntek-akciózás toronymagas forgalmát túlszárnyalta, s az online megrendelések ősszel is többszörös értékeket mutatnak az e-boltokban.

Sokaknál napi rutinná vált, hogy a megszokott áruházi választék otthonról is kényelmesen elérhető, és a családok odautazás, cipekedés nélkül tölthetik fel a kamrát, hűtőt. A lakosság fogyasztása várhatóan a következő években is fenntartja kényelmesebb formáját, mivel az online üzletek már azt is bizonyították, hogy a váratlan helyzetekben is folyamatos beszerzési forrást jelentenek országszerte.

Az e-vásárlás terjedését az is indokolja, hogy az aktuális járványügyi szabályokhoz igazított házhozszállító-szolgáltatás érintés- és készpénzmentesen, időkorlát nélkül juttatja célba a csomagot, a rendeléseket a szállítás napján készítik össze az üzletben.

Demjén Ágnes: – Gyakran szoktam online rendelni, a járványhelyzet előtt is sokat rendeltem, de azóta még inkább. Legtöbbször nem élelmiszereket keresek, hanem a gyermekem számára játékokat, vagy a kézműveskedéshez különböző kreatív alapanyagokat. S hogy miért rendelek házhoz? Nyilvánvalóan a kényelmi szempontok miatt, és hogy ezzel is csökkentsem a személyes érintkezések számát, hogy kerüljem a tömeget. A tapasztalataim abszolút pozitívak, rendeltem már ételt is, főként olyat, ami nem romlandó, így például kávét. Ha esetleg több ideig tartott a kiszállítás mint azt írták, akkor a futárszolgálat jelezte, hogy a megnövekedett rendelés miatt kicsit csúszik a kiszállítás. Tehát teljesen korrektek voltak.

Misli Bence: – Én is, mint a korosztályom legtöbb tagja, szeretek rendelni az internetről. Általában pozitívan állok hozzá az online rendeléshez, szívesen rendelek a világhálóról, s azt gondolom, a fiatalabb generáció legtöbb tagja így van ezzel. A netről rendelt dolgokban nem szoktam csalódni, azt kapom, amit kiválasztottam, amire rákattintottam. Tudom, hogy vannak, akik tartanak ettől a vásárlási formától, de azt hiszem, egyáltalán nincs mitől félni ezzel kapcsolatban. Összességében egyáltalán nem jellemző, hogy csalódást jelentene egy online vásárlás, az évek során ez is sokat fejlődött ugyanis. Bátran mondhatom, hogy én a jövőben is fogok online vásárolni és házhoz szállítást kérni.

Harmati Ibolya: – Eddig még nem próbáltam ki a házhoz rendelést. Ennek ellenére már régóta fontolgatom, hogy a jövőben sort kerítek erre is, alapvetően ugyanis jó dolognak tartom, hiszen gyors és kényelmes, a koronavírus terjedése miatt pedig az egészség védelme szempontjából biztonságos megoldás. Ezáltal ugyanis el tudjuk kerülni a tömeget, és fizetni is lehet úgy, hogy senkivel se érintkezzünk. Házhoz rendelni már mindent lehet, a ruháktól a műszaki cikkeken keresztül az élelmiszerekig, ez is nagyon praktikus. Ezek közül talán a ruha az, amit nem rendelnék házhoz, hiszen azt jobb felpróbálni, és az élelmiszerek közül is inkább tartós élelmiszereket vásárolnék ilyen formában.

Sáfrány Viktória: – Átlagosan kéthavonta egyszer rendelek interneten keresztül. Van, hogy hónapokig nincs szükségünk semmire, de előfordult már, hogy egy-két nap eltéréssel romlottak el dolgok, amiket pótolni kellett, így gyakrabban megjelent nálunk valamelyik futárszolgálat. Praktikusnak tartom ezt a vásárlást, különösen nagyobb méretű tárgyak, pl. bútorok, háztartási gépek vásárlása esetén. A fent említett termékeken kívül könyvek, játékok, elektronikai cikkek, növények is érkeztek ily módon. Alapvetően jó tapasztalataim vannak, a kiszállítási idővel és a futárszolgálattal is elégedett vagyok. A ruházati cikkeket és cipőt viszont célszerűbbnek tartom az üzletben vásárolni, mivel előfordult, hogy nem volt megfelelő a méret.

Gáspár Márió: – Az évek alatt nagyon sok mindent rendeltem már az interneten keresztül. Műszaki cikkeket, ruhát és ételt is. Egyszerű, gyors és kényelmes módja ez a vásárlásnak. Nyugodt körülmények között ülhetek otthon a számítógép vagy az okostelefon előtt, és nézelődhetek az online felületeken. Nem kell a hatalmas áruház minden sorát végigjárni ahhoz, hogy megtaláljam a kiválasztott terméket, mert az internetes áruházak tematikusan építik fel oldalaikat. Csak be kell írnom a keresőbe, hogy milyen terméket szeretnék, és már válogathatok is a lehetséges típusok között. Én is ételfutárként dolgozom, így a másik oldalról is vannak tapasztalataim. Tudom, hogy a vásárlók díjazzák a pontos, precíz szállítást.