Sokan maszk nélkül élvezték a hétvégi napsütést

A hűvös idő ellenére is sokan élvezték a szabadban a szombati napsütést Pécsen, a Béke parkban és a Tüskésréten is pezsgett az élet. A legtöbben maszk nélkül voltak, hiszen ezeken a helyeken nem kötelező, csak ajánlott a védőeszköz viselése.

A szájat és orrot eltakaró maszk használata a megyeszékhely legtöbb közterületén kötelező, a hatályos polgármesteri rendelet értelmében azonban vannak kivételek. Nem kötelező, csak ajánlott a maszkhasználat a Béke parkban, a Szabolcsi emlékparkban, a Tüskésréti szabadidőparkban, valamint a Dömörkapui út – Ángyán János út – Bárány út – Erdész út vonalától északra eső területeken.

Egyik olvasónk a napokban a DN sms-rovatában is felvetette, a szabályozás miatt félő, hogy azokon a helyeken fog tömörülni rengeteg ember, ahol megengedő az előírás, tehát nem kötelező a maszk használata. Hozzátette, ez nem lenne éppen szerencsés dolog, ha ott jelennének meg tömegek.

A felvetés hatására a hétvégén mi is megnéztük, mennyien vannak azokon a területeken, ahol csak ajánlott a maszkhasználat. Röviden összefoglalva azt tapasztaltuk, hogy bár a kellemes napsütés sok embert a szabadba csábított, kimondott tömeg egyik helyen sem volt, a családoknak, baráti társaságoknak megvolt a lehetőségük, hogy elkülönüljenek egymástól. A Béke parkban szombat délelőtt a kutyák a futtatóban játszottak egymással, az anyukák babakocsiban tolták a kicsiket, a nagyobbak pedig a játszóteret vették birtokba. Itt szóba is elegyedtünk egy családdal, akik rendszeresen jártak már eddig is a parkba, így most sem azért jöttek, mert itt nem kell maszkot hordani. A védőeszköz természetesen náluk volt, hogy feltegyék, amint elhagyják a területet. Ahogy mesélték, találkoztak már olyanokkal is, akik felhúzták a maszkot még annak ellenére is, hogy a szabályozás ezt nem teszi kötelezővé.