Sokan segítenek a rászorulókon

Egyre többen tudnak róla és használják a szigetvári „szeretetszekrényt” a helyi plébánia sarkánál.

Az alapötlet a pécsi élelmiszergyűjtő láda nyomán indult még 2015-ben, és a mottója is sokat mond: „Adj, ha teheted, hogy az éhes is ehessen”, lejjebb pedig ezt olvashatjuk: „Ha rászoruló vagy, vedd el!” A szekrénybe ragasztott szabályzat szerint csakis tartós élelmiszert lehet betenni és kizárólag becsomagolva. Fontos, hogy nem nagy csomagokat, hanem inkább egy-egy adagot érdemes, így a tapasztalatok szerint egy-egy zacskóba kerül például kettő darab zsemle, egy konzerv, vagy gyümölcs, de találhattak már benne üdítőt vagy épp kiflit is.

A láda elkészítésére jelentkezett Kárász László, aki a munkatársaival ingyen összerakta a dobozt. Az önkéntesek végül közösen kerestek egy megfelelő helyet a felállításához. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat dolgozói vállalták a napi tisztántartását.