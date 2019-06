Sokan tekernek a tilosban is a Mecsek ösvényein

A kellemes túrát azonban sokszor megzavarják a biciklisek, akik nagy sebességgel száguldanak le a domboldalon, a gyalogosok pedig kénytelenek kitérni az útjukból.

A Mecseken számtalan turistaút kanyarog végig, amelyeket sok kiránduló – köztük sok kisgyermekes család – használ. A meredekebb szakaszokon viszont gyakran előfordul, hogy kerékpárosok tekernek le nagy sebességgel a hegyről. A gyalogosok ilyenkor a szó szoros értelmében kénytelenek elugrani az útjukból, hogy elkerüljék az ütközést.

Ha valaki nem veszi észre időben őket, abból komoly baleset is lehet. Éppen ezért megkerestük a Biokom Nonprofit Kft.-t, milyen feltételekkel lehet használni a mecseki turistautakat a kerékpárosoknak.

A társaság válaszában azt írta, hogy a Mecsek déli oldalán – tehát a parkerdő teljes területén – tilos a kerékpározás, hiszen a terület védett, számtalan természeti érték található itt, illetve rengeteg gyalogos használja az utakat. Aki tehát ezeken a helyeken biciklizik, tilosban jár. A Biokom Nonprofit Kft. egyébként a pécsi parkerdő területén rendszeresen több száz, piktogrammal ellátott táblát helyez ki annak érdekében hogy felhívják a figyelmet, hogy kerékpárral, crossmotorral, valamint quaddal tilos közlekedni a területen.

Az erdőtörvényben foglaltaknak megfelelően az erdőgazdálkodó korlátozhatja, illetve teljesen meg is tilthatja a kerékpározást az erdőkben, tehát biciklivel csak ott lehet közlekedni, ahol erre kijelölt útszakasz van. Ezt egy kis kerékpáros piktogram jelöli a fán a turistaút jelzése mellett, valamint ezeket az utakat a turistatérképeken is fel kell tüntetni.

Bírság járhat

Mindenképpen fontos tudni, s nem csak a gyakorta erdőt járóknak, hanem azoknak is, akik csak néha-néha szakadnak el a várostól, hogy aki védett természeti területen illegálisan kerékpározik, az ellen a természetvédelmi őr intézkedhet, helyszíni bírságot szabhat ki, eljárást kezdeményezhet, de akár fel is tartóztathatja a szabálytalankodót az illetékes hatósági személy megérkezéséig. Természetkárosítás esetén a bírság a károkozás mértékétől függően akár több százezer forint is lehet.