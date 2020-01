Sokan tervezik már most a nyári pihenést, utazást

Igaz, még csak január vége van, de sokan már a nyaralást tervezgetik. Az előfoglalási szezon minden évben egyre korábban kezdődik, az utazási irodák kedvezményekkel próbálják csalogatni a vendégeket.

A tél közepén még a hideggel küzdünk, de a reklámok már arra buzdítanak, hogy foglaljuk le utazásunkat a nyárra. Elkezdődött tehát az előfoglalási szezon, és ha időben lépünk, kedvezményesen nyaralhatunk.

– Évről évre egyre hamarabb foglalják le a vendégek az utakat – mondta el az egyik pécsi utazási iroda ügyintézője. – A nyári szezonra már most keresik az ajánlatokat, ami így január végén korai. Inkább március lenne az ideális, hiszen akkor már több lehetőség közül lehet választani.

Az ügyintézőtől azt is megtudtuk, hogy a legtöbben azért szervezik most a nyári üdülést, mert a szabadságukat már az év elején be kell ütemezniük. Emellett azonban vonzók a különböző kedvezmények is, mert így tíz-húsz vagy akár harminc százalékkal olcsóbban is utazhatunk. A pécsi szervezők tapasztalatai alapján a legkedveltebb úti célok a szomszédos országok, mint például Horvátország és Montenegró, de az utóbbi időben a spanyol utak felől is sokan érdeklődnek. A pécsi indulás miatt népszerűek az egynapos buszos kirándulások is, amik szintén a környező országokat célozzák meg.

Az utazási irodák mellett az internetes szállásfoglaló portálokon is sokan keresik nyaralásuk helyszínét. A lapunk által megkérdezett iroda munkatársa is tapasztalja ezt a trendet, egyre többen vannak azok, akik saját maguk foglalják le a szállást, az irodától pedig csak a buszjegyet veszik meg, így oldják meg az odajutást. Az valóban igaz, hogy interneten jóval olcsóbb a foglalás, de sok a buktató is. Előfordulhat, hogy a szállás nem olyan minőségű, amilyennek hirdették, vagy a leírásban szereplő csendes környék helyett egy forgalmas út mellett van. Az utazási irodák ezzel szemben saját maguk ellenőrzik a szállásokat, valamint a nyaralásoknál fakultatív programokat is kínálnak, így annyival is könnyebb a dolgunk, hogy azokat nem magunknak kell megszervezni.

– Van egy olyan réteg, aki személyesen keresi fel irodánkat – fogalmazott az ügyintéző. – Igaz, nyaralásainkat interneten is le tudják foglalni, de így is bejönnek hozzánk, hogy feltegyék kérdéseiket.