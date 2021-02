Sokan vágynak külföldre, de várnak a foglalással

A pandémia ellenére sokan vágynak az idén is külföldi nyaralásra, és foglalni most is lehet az utakra, ugyanakkor még nem tudni, hogy hol milyen szabályozások lesznek érvényben a nyári hónapokban. Az utazásszervezők abban bíznak, hogy májusra körvonalazódik a helyzet.

Érzékelik az utazási szándékot az utazási irodák, a turisták folyamatosan érdeklődnek, hátha az utazásszervezők több információval rendelkeznek, mint ők, ugyanakkor sajnos senki nem lát előre, bár bíznak benne, hogy májusra kiderül, miként alakul a szezon.

– Foglalni már most is lehet, és mint eddig, most is vannak előfoglalási kedvezmények ebben az időszakban. Van már olyan merész utas, aki foglalt is, illetve olyanok, akik tavaly nem tudtak elutazni, és utazási utalvány formájában kapták vissza a pénzüket. Ők az utalványok lejárati ideje miatt már foglaltak idei utat. A többség viszont kivár, hiszen nagy a bizonytalanság – mondta lapunknak Gonda Vica, a Dóm Tours irodavezetője.

Országonként eltérőek a beutazási feltételek, sőt még légitársaságok is más-más szabályokkal utaztatnak: ha például egy adott országba negatív teszt nélkül is be lehet lépni, attól még a légitársaság kérheti ezt. Egyiptomba például – ahová több járat is indult januárban – 72 óránál nem régebbi negatív teszttel lehet belépni, viszont bárhonnan Magyarországra hazaérkezve karantén kötelezettségük van az utasoknak.

Az utazásszervezők reménykednek abban, hogy májusban el tudnak indulni a foglalások úgy, ahogy a korábbi években. Arra lehet számítani, hogy akkor ugrásszerűen megnő majd a kereslet a külföldi utak iránt, ugyanakkor az utazásszervezők is óvatosabbak, kevesebb járatot indítanak, kevesebb a hely, és félő, hogy ha beindulnak a nyaralók, akkor pillanatok alatt betelnek a helyek. Ebben az esetben várható, hogy az árak is emelkedni fognak. Most az előfoglalási árak még kedvezőek, bár igaz, hogy már ezek is magasabbak, mint az előző években.

Nehéz tanácsot adni a külföldi nyaralást tervezőknek, hiszen most jobb áron tudnak foglalni, viszont nem lehet tudni, hogy mi lesz hónapok múlva.