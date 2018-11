Sokan választják a hivatalon kívüli szertartást

Egyre több jegyespár szeretné valamilyen különleges helyszínen kimondani a boldogító igent. Baranyában jócskán van mesebeli helyszín az álomszerű házasságkötéshez, a párnak csak választania kell és persze kifizetni a díjat.

Az alternatív, vagyis a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést egyre több pár szorgalmazza, ezt a település jegyzőjénél kell engedélyeztetni. Az anyakönyvi törvény alapján azonban ezért díjat csak akkor kérhet a pártól a hivatal, ha ezt és az ár mértékét a település önkormányzati rendeletben fogalmazza meg. A legtöbb önkormányzat tehát az elmúlt években odafigyelt arra, hogy ezek a részek ne maradjanak ki a rendeletekből.

A legkisebb kistelepüléseken jellemzően 10 ezer forint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ára, a városokban viszont nagyjából 35–40 ezer forintot kell fizetni, ha a házasulandók egy folyóparton, egy várban, vagy egy hotel meseszépen feldíszített kertjében szeretnék hivatalossá tenni a kapcsolatukat, az ár településenként eltérhet, bár az anyakönyvvezetőnek fizetendő megbízási díj nagyjából egységes képet mutat.

Orfűn a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 20 ezer forint összegű díjat kell fizetni, ehhez pedig még 15 ezret az anyakönyvvezetőnek. A településen amúgy nem csak a községháza terme, hanem a Medvehagyma ház is hivatali helyiségnek számít, ha házasságkötésről van szó. További paragrafusok szerint az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül és külső helyszínen is ingyenesen működik közre az orfűi lakóhellyel rendelkező és ott is lakó házasuló házasságkötésén, valamint rendkívüli körülmények – mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota – fennállása esetén.

Harkányban szintén több helyszínt is meghatározott a képviselő-testület, ahol ingyenesen köttethetnek a házasságok. A párok számára a Terehegyi Faluház és a Bolgár múzeum is lehet díjmentes helyszín a hivatali munkaidőben. Sellyén a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben 20, hivatali helyiségen kívül pedig 30 ezer forint összegű díjat kell fizetni az anyakönyvvezető 15100 forintos megbízási díja mellett. A házasságkötésre szolgáló hivatali helyiségnek még az Ormánsági Közösségi Házat és a Drávafoki Művelődési Házat is megnevezték.

Siklóson sem voltak szívbajosak, most emelték a díjakat

A Tenkes-alja is népszerű a házasulandók körében. Siklóson a képviselő-testület a legutóbbi ülésen emelte díjait. Az előterjesztő arra tett javaslatot, hogy a környező települések áraihoz igazítsák a járási székhelyen fizetendő díjakat is. A házasulandók számára továbbra is díjmentes a polgármesteri hivatal kisterme a hivatali időben. Szombati, vasárnapi esküvő esetében 18 ezer forintot, hétköznapi külső helyszínen 21 ezer forintot, ha viszont hivatali munkaidőn kívül és még különleges helyszínen is szeretnék a szertartás lebonyolítását kérni, akkor 30 ezer forintot kell ezért fizetni. Az anyakönyvvezető díjazását pedig a többi településhez képest valóban alacsonyabb hétezerről 15 ezerre emelték.