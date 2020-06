Sokan várták már az igazi moziélményt

Újra benépesült a pécsi Uránia mozi, a több hetes zárvatartás után pénteken ismét vetítettek filmeket. Igaz, premierek nem voltak, de így is sokan beültek a filmszínház széksoraiba.

Hosszú hetek után ismét volt mozgás az Uránia mozi környékén, a filmszínház pénteken nyitott újra. Három filmet vetítettek, egyik sem volt új premier. Nem is lehettek volna, hiszen szinte minden bemutatót elhalasztottak a vírushelyzet miatt, újdonságokra pár hétig biztosan nem lehet számítani, Amerikában ugyanis még zárva tartanak a mozik. Amíg ott nem lesz bemutató, Európába sem érkeznek filmek.

A leglelkesebb mozirajongókat azonban ez a tény sem riasztotta el, és rögtön beültek az első adások egyikére. Az Urániában a délutáni vetítés egy gyermekeknek szóló mese volt, utána egy Jane Austin regény filmes feldolgozása következett. Az előadás előtt mi is megnéztünk, hogyan telik a nap. Első pillantásra minden normális volt, de aztán kiszúrtuk, hogy a mozi dolgozói maszkot hordanak – ez utalt egyedül arra, hogy azért még nem állt vissza minden a régi kerékvágásba.

A nézőkre ilyen szabályok nem vonatkoznak, nem kell védőeszközt viselniük, és az ültetési rendet sem szabályozzák. Természetesen az első napon annyian még nem voltak, hogy gondot okozzon a tömeg, mindenki kényelmesen elfért a sorokban. Így volt ez még az esti előadáson is, pedig a legtöbb embert erre az amerikai akciófilmre várták.

Egy fiatal pár is éppen jegyet vett a késő délutáni előadásra, és közben elmondták, várták már, hogy kinyisson a filmszínház. Alapvetően nem túl nagy mozirajongók, de ez most egy tökéletes közös programnak bizonyult. Ezután hagytuk is őket, hiszen még meg kellett venni a filmnézéshez elengedhetetlen popcornt és üdítőt is. Hozzájuk hasonlóan sokan voltak, akik már csak azért is elmentek a filmszínházba, hogy újra átélhessék az igazi moziélményt. A következő napokban bizonyára sokan döntenek hasonlóan, de a forgalom igazán az új premierek megjelenése után lendül fel.

