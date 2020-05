Sokan vesztették el eddigi munkájukat a vírushelyzet miatt

A munkaerőpiacra is komoly hatással volt a koronavírus- járvány kirobbanása, és az ezt követő gazdasági leállás. Megyénkben a munkanélküliek száma áprilisban csaknem elérte a 18 ezret, de az újraindulás több lehetőséget is biztosít nekik.

A járványhelyzet kezdete óta rengetegen veszítették el munkájukat, ezt tükrözik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) legfrissebb adatai. Az élet pár hétre jóformán leállt, bevétel hiányában pedig sok cég kénytelen volt elküldeni az alkalmazottait. Amíg egy fél évvel korábban, tehát 2019 októberében a nyilvántartott álláskeresők száma megyénkben 13 ezer körül alakult, addig áprilisban csaknem elérte a 18 ezret. A válság a legkülönbözőbb ágazatokat sújtotta, így a statisztikák szerint nagy leépítések voltak például a szállodaiparban, a vendéglátásban és különböző termelőágazatokban. Ez nem is csoda, hiszen a hotelek és éttermek több hétig zárva tartottak, de sok gyár is leállt a veszélyhelyzet idején.

Az NFSZ adatai azt is megmutatják, hogy a munkanélküliek körében a legtöbben csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, számuk 5800-ról fél év alatt több, mint 7000-re nőtt. Korosztályi megoszlásban pedig a 25 és 54 év közöttiek vesztették el legnagyobb arányban az állásukat az elmúlt hetekben, számuk most már a 11 ezret is meghaladja. A legtöbb álláskeresőt – mintegy 5400-at – áprilisban a Pécsi járásban regisztrálták, ezt követi Siklós környéke 2800, majd a Szigetvári járás 2100 álláskeresővel.

Az élet azóta azonban újraindult, így szépen lassan a munkalehetőségek is szélesednek. A turizmus nyáron a jelek szerint ismét szinte teljes erővel beindul, így biztosan szükség lesz ott az új munkaerőre, ahogy a mezőgazdasági idénymunkában is. A kormány is próbál segíteni az állásukat elvesztett embereknek, így – ahogy lapunk korábban már megírta – az önkormányzatoknak lehetőségük van a közmunka­programban résztvevők számának növelésére, ezzel már többen is éltek. Emellett az átképzési és oktatási programok is segítenek ismét munkához jutni a most nehéz helyzetben lévőknek.