Sokat tehetünk érte, hogy kevesebb legyen a szennyező anyag

A rendelet szerint nem megengedett a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, ami ezt okozza. A szabály alapján tilos a hulladékégetés is. Ennek ellenére a fűtési időszakban továbbra is sokan döntenek úgy, hogy tűzre vetik a műanyag- hulladékot vagy az olajos fát, nem törődve annak környezeti és egészségügyi kockázatával.

Napokban az egyik olvasónk az egészségéért aggódva, azzal a kérdéssel fordult hozzánk, mit tehet, ha a szomszéd nem megfelelő anyagokkal fűt, és többszöri felszólításra sem hagy fel vele.

A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatott, hogy a légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. Az elmúlt évek légszennyezőanyag-kibocsátási adatai azt mutatják, hogy napjainkban a kisméretű szállópor kibocsátásához, több mint 80 százalékban a lakossági fűtés járul hozzá. Így aki feltehetően az egészségre ártalmas légszennyezést érzékel, az először próbálja meg a szennyezés okozóját megkeresni és személyesen megbeszélni a problémát. Ha ez nem jár sikerrel és a káros tevékenység tovább folytatódik, bejelentést lehet tenni az illetékes kormányhivatal járási hivatalában, ahol a panaszt a környezetvédelmi hatóságok kivizsgálják. Lehetőség szerint érdemes fotóval, videóval dokumentálni az esetet, illetve tanúk segítségével alátámasztani a problémát.

A helyszíni szemle során a hatóság jogosult a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni, bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni, felvilágosítást kérni, illetve mintát venni. Ha bebizonyosodik, hogy a jogszabályi előírásokat megsértették, a hatóság a felelőssel szemben levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

Akár lakástüzet is okozhat

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet, hogy a festett, nedves fa, a háztartási hulladék, vagy az adott fűtőberendezésbe alkalmatlan fűtőanyag elégetése fokozza a korom és kátránylerakódást a kéményben. A folyamatosan a kémény belsejére rakódó szennyeződés leszűkíti a kémény belső átmérőjét, a fűtés során keletkező hő hatására izzani kezd és meggyullad. A kéményben keletkező tűz pillanatok alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére és onnan az egész ingatlanra. Statisztikák szerint minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. Éppen ezért fontos, hogy csak fűtésre alkalmas tüzelőanyaggal fűtsenek. Fával fűtés esetén a legoptimálisabb, ha két éven keresztül fedett, jól szellőző helyen szárított fával fűtenek. A nedves, vagy kezelt fa nemcsak több lerakódást képez a kéményben, hanem még a fűtőértéke is rosszabb.

A kéménytüzek megelőzése érdekében tehát megfelelő fűtőanyagot kell választani és gondoskodni kell a kémény rendszeres ellenőrzéséről is.