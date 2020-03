Sokféleképpen tudják támogatni az időseket

Nagyon sok olyan polgármester van Baranya megyében is, aki szívén viseli a településen élő idősek életét. Támogatja a helyi nyugdíjasklubot, házi segítségnyújtással vigyáz az egyedül élőkre, vagy programokkal igyekszik szebbé tenni a mindennapokat.

A legidősebb lakókra szinte minden településen kiemelt figyelem hárul. A községek, városok vezetői tisztelettel segítik a nyugdíjasok mindennapjait, hiszen ők azok, akik hagyományaikkal, szokásaikkal szerves részét alkotják a helyi kulturális életnek. Mindemellett azt mondják, ahol van nyugdíjasklub, ott van még közösségi élet is. Éppen ezért a legtöbb polgármester az őket támogató intézkedéseket tartja szinte elsődlegesnek

Van olyan település, ahol kedvezményeket vezetnek be számukra, jegyet kapnak a programokra, a kisebb településeken el is mennek értük, hogy elvigyék őket a rendezvényre, majd annak végeztével haza is viszik őket. Sok helyen természetes, hogy a kultúrházat vagy a közösségi házat ingyen használhatják összejöveteleikre a klubok, sőt a falubuszt is biztosítja a kirándulásaikhoz.

A településvezetők támogató hozzáállását többféleképpen is elismerik, ennek egyik módja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium által évente adományozott Idősbarát Önkormányzat díj, mely kitüntetés pályázat útján szerezhető meg. Többek között Szederkény, Lippó és Alsómocsolád is megszerezte már a korábbi önkormányzati ciklusokban ezt a címet.

Emellett a nyugdíjasszervezetek is díjazzák azokat a településvezetőket, akik szívükön viselik az idős lakóik életét. A Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete minden évben ad Idősbarát polgármester díjat.

– Összesen 61 nyugdíjasklub tartozik a Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete ernyője alá, de mivel egy-egy településen több szervezet is van, így nagyjából 50 polgármestert érinthet a cím megszerzése – mondta Bimbó István, a képviselet elnöke. Több mint 25 esztendeje évente egyszer tüntetnek ki ezzel a címmel egy baranyai polgármestert, aki kiemelten támogatja a településén működő nyugdíjasklubot. Bimbó István elmondta, megyénkben nagyon jó példák vannak, Szentlőrinc polgármestere tavaly kapta meg a díjat, de – a teljesség igénye nélkül – Vásárosdombó és Szigetvár, vagy éppen Bicsérd polgármestere is sokat tesz a helyi nyugdíjasklubért.