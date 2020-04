Sokkal kevesebben utaznak

A koronavírus terjedésének megakadályozása végett a magyar kormány az Operatív Törzzsel karöltve több intézkedést is bevezetett az elmúlt hetekben.

Bezártak az iskolák, óvodák, bölcsődék, kijárási korlátozást vezettek be, és arra kérték a polgárokat, hogy aki megteheti: az maradjon otthon. Mondhatnánk az intézkedések a távolsági tömegközlekedésre is rányomta bélyegét, amiről olvasónk is beszámolt, akinek a hétvégén halaszthatatlan kötelezettsége miatt a fővárosba kellett utaznia.

Régebben telekocsival utazott a fővárosba, most alig indultak járatok. Budapestre még sikerült helyet foglalnia az egyik telekocsiban. Elmondása szerint a sofőr megkövetelte, hogy szájmaszk legyen az utasokon. Visszaútra nem talált telekocsit, így a vonatot választotta. Korábban a vasárnap esti IC diákokkal volt tele, most a pécsi végállomáson öten szálltak le a vonatról. Hasonló tapasztalatokat írtak le a távolsági buszjáratokkal kapcsolatban olvasóink. A vírus előtti időszakban hétköznap tömegek érkeztek a reggeli órákban vidékről a megyeszékhelyre, most elvétve lehet csak látni utast.

A MÁV és Volán társaság is alkalmazkodott a kialakult helyzethez. A kijárási korlátozáshoz igazodva rendkívüli menetrendi módosításokat vezettek be, így nem közlekednek a tanítási időszakban az iskolába jutást biztosító járatok, melyeket már csak alig vagy egyáltalán nem vettek igénybe az utasok. Továbbá az egészségügyi dolgozók számára díjmentes utazást biztosított a két társaság a koronavírus-járvány idejére, a járvány­ügyi feladatok ellátása érdekében.

A fertőtlenítésre is odafigyelnek. A Volánbusz a fóti telephelyén az ózonos fertőtlenítést vezette be, mellette az autóbuszokat és az autóbusz-állomásokat minden éjjel és napközben is takarítják, fertőtlenítik. A MÁV is hasonlóan járt el, permetezős fertőtlenítést végez a kocsikban és a pályaudvarokon. A zárófertőtlenítés baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítést jelent, amely után minden kórokozó elpusztul a járműveken.