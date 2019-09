Sokkal szebbé teszik majd a pécsváradi belvárost

A városközpont felújításának projektje százszázalékos támogatást nyert korábban, már csak az utolsó lépések vannak hátra, hogy megkezdődhessenek a munkálatok.

– Az önkormányzat hatályos bontási és építési engedéllyel rendelkezik, jelenleg egy közbeszerzés előkészítése van folyamatban, és a kiviteli tervekre várunk – mondta el Zádori János polgármester.

A projekt keretében a város főutcájának az önkormányzat melletti blokkja újul meg. Az érintett szakasz egyik végén egy patinás magáningatlan helyezkedik el, a másik végén pedig egy műemléki épület, ezeket nem érintik a munkálatok. A két említett ingatlan között viszont van három ház, amelyek állapota leromlott, muszáj őket lebontani. A helyükre újak épülnek, a szakhatóságokkal, építészeti szakemberekkel egyeztetve olyan kinézetet alakítottak ki, amely a hatóságoknak és az önkormányzatnak megfelel. A megújuló városközpont látványtervei elkészültek, a következő hetekben a lakosoknak is bemutatják.

– tudtuk meg a polgármestertől. – Korábban jelentkeztek már olyanok, akik üzletet szeretnének bérelni ott, ők ezt a döntésüket fenntartják, de a legtöbb helyiségre több jelentkező is van.

A tervek szerint a megújult épületeket 2020 decemberében adják át. Ahogy Zádori János fogalmazott, a beruházás teljesen megváltoztatja majd Pécsvárad belvárosának jellegét.

A projekthez kapcsolóan az önkormányzat épülete előtti terület, a Szentháromság tér is megszépül, többek között új parkolókat alakítanak ki és felújítják a burkolatot.

Folynak a munkák

Több projekt is folyamatban van a településen. Ezek közül az egyik legfontosabbról lapunkban már korábban is írtunk. Augusztusban kapta meg a város a határozatot a Pécsvárad és Hosszúhetény közötti régi vásári út egy részének felújításáról. Ehhez kapcsolódva a közeljövőben két külterületi útszakaszt is kőburkolattal látnak el, a beruházás költsége százmillió forint.