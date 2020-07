Sokszor túlzók az elvárások a szülőkkel szemben

A szülővé válás és a párkapcsolat közötti hatásokat, összefüggéseket próbálták feltárni a Pécsi Püspöki Bíróság munkatársai a legutóbbi összejövetelük során. Az együttgondolkodás eredményeként a párkapcsolatot rendszerként nézik, amelyben a tagok koherenciára, egyensúlyra és a problémák rugalmas kezelésére törekednek, továbbá a külső környezet felé is ezt kommunikálják.

– A bíróság munkatársai a megbeszélésen megállapították azt is, hogy a jelenlegi társadalmi környezet sokszor irreális, túlzó elvárásokat – mint például fitt mama, mindent kézben tartó édesapa, édesanya – támaszt a szülőkkel szemben, melyre alternatív, ugyanakkor eligazodást segítő választ szintén egy komplex rendszerben találunk, ahova bekapcsolódhat a nagycsalád, ide értve a helyi, egyházi, civil közösségeket, családsegítő klubokat – foglalta össze a tanácskozásról készített összefoglalójában a Pécsi Egyházmegye.

A találkozón a bíróság munkatársai arra a megállapításra jutottak, hogy összefüggések vannak a párkapcsolat minősége, a benne élők elégedettsége és a gyermekvállalás között.

Az összejövetelen a szakemberek megismerkedtek egy olyan prevenciós programmal is, amely leendő szülőket készít fel a gyermekvállalással járó változásokra – csecsemőgondozás, ennek megosztása, időráfordítás, kommunikáció, szexuális élet megváltozása –, illetve megoldási kulcsokat is kínál az adott élethelyzetre.

Az összejövetel során a házassági kötelék perekben is igen gyakran előforduló kérdésköreit vitatták meg, mint a várandósság lelki hátterét, annak összetevőit, tényezőit, az apává válás átalakulási folyamatát (depressziós apák), ezen kívül a serdülőkori várandósság, valamint a meddőség témakörtét is érintette a tanácskozás.

A találkozó egy gyakorlati feladattal és rövid filmajánlóval (Babies c. dokumentum film; A fiam családja c. japán film – a szülőségről) zárult.

A házasságok felének válás a vége

Magyarországon a házasságok mintegy fele válással végződik – őszi találkozójukon ezzel a problémával is foglalkoztak a Pécsi Püspöki Bíróság munkatársai, „A család mint rendszer” tárgykört körbejárva. Miután egy csonka család hatással van a benne élő gyermekekre, a közvetlen környezetre és a jövőre, ezért fontos, hogy a válókeresetekkel kapcsolatos ügyek lélektani oldala időről időre terítékre kerüljön. Középpontba került a serdülőkorban lévő fiatalok helyzete is, amelyet az identitás, a norma és az értékekhez történő alkalmazkodás egyaránt meghatároz. A bíróság megállapítása szerint a fiatalkori sérülések, nehézségek, traumák döntően befolyásolják a szubjektív társadalmi beilleszkedési igényt; a személyes életállapot minőségét és milyenségét is. Mindezek következményei pedig a társas kapcsolatokban, jelesül a házasságban bontakoznak ki leginkább – utóbbi megállapítás akár magyarázatként is szolgálhat a kamaszok párválasztási szokásainak alakulására.