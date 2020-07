Soltész Baranyában: Nemzetben gondolkodunk

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy 400 millió forintos pályázati támogatással segíti a nemzetiségek egy- és kétmillió forint közötti beruházásait a kormány. Ebből megyénkbe 75 millió forint érkezik.

Az államtitkár kifejtette, hogy a kistelepülések is a látókörükben vannak, a kormány a vidék megtartóerejét tovább szeretné növelni. Ezen belül egy részprogram a nemzetiségek támogatása.

A pécsi Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont tavalyi 70 millió forintos támogatása után a magyar kormány idén 280 millió forintos támogatást ad a középfokú oktatás bővítésére. A német nemzetiségi oktatásra is nagy figyelmet fordítanak, a Koch Valéria Iskolaközpont is 300 millió forintos, óvoda építését szolgáló kormányzati támogatásban részesül.

– Mind Baranya megye, mind Pécs nagyon fontos az ország közösségének szempontjából. Attól függetlenül, hogy Pécsnek milyen vezetése van, és hogy egy sor olyan döntést hozott az elmúlt közel fél év alatt, ami rombolja a városnak és agglomerációjának korábban tapasztalt fejlődését, azt gondoljuk, hogy Pécsett a pécsi emberek a fontosak – fogalmazott az államtitkár.

Soltész Miklós elmondta: örvendetes, hogy Horvátországban olyan kormány maradt a parlamentben, amelyik nemzetben gondolkodik.

– Elsősorban horvát nemzetben, de nekik is nagyon fontosak a nemzetiségek. Így mind a horvátországi magyarok, mind a magyarországi horvátok nagyon erős szálat jelentenek a két nemzet közötti kapcsolatteremtésben, melyre nagy szükségünk van.

Végre felépülhet a közösségi ház

A találkozón Hoppál Péter országgyűlési képviselő is részt vett, aki elmondta, hogy a szemelyi igen erős kulturális identitással rendelkező horvát közösség évek óta dédelgetett álma volt egy közösségi ház, melynek építési munkálatai már megkezdődtek. Ehhez a beruházáshoz a magyar kormány 80 millió forintos támogatást nyújtott, a fennmaradó összeget a helyiek gyűjtötték össze, ezzel is példát mutatva más településeknek. Az épület egy háziorvosi rendelőt is magába foglal majd, és a polgármesteri hivatal is ide költözi