Sorra nyeri az evőversenyeket az izomkolosszus testépítő

Fegyverneky Zsolt, pécsi testépítő ma Magyarország talán legnagyobb étvágyú embere. Nemrégiben megnyerte Budapesten az I. Fald Fel Kupa döntőjét, ahol egy 2,5 kilós tortát tüntetett el az asztalról.

A Pécs belvárosában személyi edzőként dolgozó Fegyverneky Zsolt egész eddigi életét végigkísérte a sport. Testvére, Fegyverneky Zsófia válogatott kosárlabdázó példájára ő is évekig versenyszerűen dobta a labdát a palánkra. De amikor már úgy érezte, hogy nem tud hozzátenni csapata játékához, elkezdett ismerkedni a konditermek világával, ahol végül a szakmáját is meglelte. A majdnem kétméteres izomkolosszust testi adottságain túl még valami kiemeli a tömegből: elképesztően sokat tud enni.

– Már gyerekkoromban úgy voltam vele, hogy ételt soha nem hagyok az asztalon – emlékezett vissza a kezdetekre Fegyverneky Zsolt. – Tizenévesen nem szánt szándékkal, de már feszegettem a határaimat. A nagymamám kisiskolás éveimben 8–10 szendvicset csomagolt nekem, s mire hazaértem már kész volt a háromfogásos ebéd.

Néhány évvel ezelőtt a nagy étvágyú testépítőnek fülébe jutott egy pécsi gíroszozó kihívása, ami arról szólt, hogy ha valaki megeszik egy 3 kilós gíroszmonstrumot 90 percen belül, akkor egyrészt nem kell kifizetnie az étel árát, másrészt pedig jelképesen bajnokká avatják.

– Gondoltam, már csak a móka kedvéért kipróbálom. Éhes is voltam, finom is volt, és végül egy órán belül megettem – mondta az evőbajnok. – Előttem sokáig nem volt „legyőzője” a tálnak, aztán rá egy hétre valaki más is megette. Ez nekem nem annyira tetszett, így visszamentem és elfogyasztottam még egyszer.

A gírosztál után indult be igazán evő „pályafutása”, hiszen azt követően sorra nyerte a pécsi éttermek adagra és csípősségre irányuló extrém kihívásait. Nemrégiben pedig kilépett a nagyszínpadra: megnyerte az I. Fald Fel Kupa túrógombócevő versenyét, amivel bejutott a rendezvénysorozat budapesti döntőjébe, ahol egy 2,5 kilós tortát kellett elfogyasztania a többi selejtező bajnokával egyetemben.

– A feladat igazából az volt, hogy aki a legtöbbet megeszi, az nyer. De én nem szeretek félmunkát végezni, így végül egyedüliként megettem az egészet – mesélte büszkén. – A torta rendkívül finom volt, de pont ezért nagyon sajnáltam, hogy ilyen gyorsan be kellett lapátolnom.

Fegyverneky ráadásul ezzel a teljesítménnyel kvalifikálta magát az I. Fald Fel Kupa de­cemberi szuperdöntőjére is, ahol nem kevesebb, mint egymillió forint lesz a fődíj. A pécsi evőbajnok ugyan még nem tudta megmondani, hogy ott mi lesz a feladata, de már nagyon várja, hisz, ahogy ő fogalmazott: boldog, ha eszik.

Fegyverneky Zsolt csillapíthatatlan éhségéből adódóan akaratlanul is sokat gyakorol a megmérettetésekre. Előfordult, hogy egy gyorsétteremben 12 sajtburgert kért ki magának az ott dolgozók legnagyobb megdöbbenésére.

Kihívások: Maximus gírosztál (3 kg, 3 alkalommal) 60 perc, 58, illetve 52 perc alatt, Jeti Burger (2 kg szendvics, 0,5 kg burgonya, 0,5 l üdítő) 40 perc alatt, 1 kg hátszín steak fél kiló burgonyával, 30 dkg cheddar sajttal 20 perc alatt, óriás marhaburger (szendvics 1 kg marhahússal, 0,5 kg burgonya) 11 perc 20 másodperc alatt.

Versenyek: csípős hamburger evőverseny 1. hely, csípős BBQ evőverseny 1. hely, minihamburger evőverseny (7 db minihamburger krumplival) 1. hely, I. Fald Fel Kupa túrógombóc evőverseny (1,5 kg túrógombóc, 0,5 l eperturmixszal) 3 és fél perc alatt, 1. hely, I. Fald Fel Kupa döntő (2,5 kg-os torta) 8 perc 40 másodperc, 1. hely.