Speciális igényű iskola egészségügyi terei újultak meg Pécsen

Átadták az Iskolamosdó Felújítási Program idei utolsó felújított mosdóit a Pécsi Éltes Mátyás EGYMI Ökoiskolában. A felújítás igazi különlegességnek számít, hiszen idén ez volt az első olyan iskola, ahol speciális igényű gyerekek tanulnak, így, kiemelt feladat volt, hogy a mosdók számukra is praktikusan és kényelmesen használhatóak legyenek. Az eseményen részt vett Páváné Kurnik Zsuzsanna intézményvezető asszony, Nagyné Kütsön Katalin, a Pécsi Tankerületi Központ Tanügyi Referense és Turóczi Bálint brand manager, az Unilever Magyarország Kft. képviseletében.

A Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés–Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumba Pécsen és a város vonzáskörzetében élő, speciális nevelést-oktatást igénylő, tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos), autista és mozgássérült tanköteles korú tanulók járnak. Ebből adódóan a felújítás során a speciális igények kiemelt fontosságúak voltak: a mosdókba mozgássérült WC-k és infravezérlésű piszoárok kerültek a könnyebb használat érdekében, a felújított zuhanyzót pedig kapaszkodókkal látták el.

Az átadó eseményt Páváné Kurnik Zsuzsanna intézményvezető asszony nyitotta meg, aki elmondta, hogy óriási öröm, hogy részt vehetett a Pécsi Éltes EGYMI is az Iskolamosdó Felújítási Programban, mert a mosdók nemcsak funkciójában változtak meg, hanem teljesen újragondolva XXI. századi módon újultak meg, amit a gyerekek sokkal szívesebben használnak és látogatják, mint azt korábban tették. Ez azért is fontos az iskolának, mert az intézményben az egészségtudatos életmódra való nevelés kiemelt fontossággal bír. Ehhez hozzásegített az a hatalmas összefogás, ami már a szavazás elején kialakult és amit ezúton is megköszönt az érintetteknek.

Az Intézményvezető Asszony megnyitó beszéde után az intézmény nagy kórusa egy megható dalt adott elő, ami az elfogadásról szól.

Nagyné Kütsön Katalin, a Pécsi Tankerületi Központ Tanügyi Referense beszédében elmondta, hogy a mellékhelyiségek elhanyagolt területnek számítanak az iskolák életében és hogy az ilyen programok hatalmas lehetőségeket jelentenek manapság ezeknek az intézményeknek.

Ezután az intézményben tanuló értelmi fogyatékosok egy kisebb csoportja vidám táncelőadással köszönte meg az új mosdókat.

A Domestos Iskolamosdó Felújítási Program az Unilever Magyarország Kft. és a Klebelsberg Központ együttműködése révén indult útjára 2015-ben azzal a céllal, hogy felújítsák a vidéki, hátrányos régiókban álló iskolák mosdóit. A szakmai és anyagi segítségnek köszönhetően a megújuló mosdók révén biztosíthatók az alapvető higiéniai követelmények, ráadásul a gyerekek nemcsak tiszta, de praktikus és esztétikus mosdókat használhatnak nap mint nap. A program célja természetesen a szemléletformálás is, vagyis az, hogy a gyerekek, a szülők és a pedagógusok is megértsék, hogy a mosdók tisztasága az egészség alapköve, így nagy figyelmet kell fordítani rá.

A Domestos Iskolamosdó Felújítási Program keretében 22 iskolában, összesen 500 négyzetméternyi mosdóterületet újítottak fel 5 év alatt. Mindez annyit jelent, hogy több mint 4000 gyermek higiéniás körülményei javulhattak a programnak köszönhetően.

A Pécsi Éltes EGYMI Ökoiskola idén az utolsó „megszépült” iskola volt, követve a sorban a szintén közönségszavazással kiválasztott Monorierdei Fekete István Általános Iskolát és a Rémi Általános Iskolát. Habár az idei program a végéhez ért, a jövő évben ismét versenybe szállhatnak majd az iskolák.