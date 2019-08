Speciális játszóteret avattak a Zsolnay Kulturális Negyedben

Ismét számos új játékkal bővül a Zsolnay Kulturális Negyed játszótere, amely immár a városban egyedülálló módon integrált, azaz befogadó játékelemeket is tartalmaz, így sérült és ép gyermekek együtt játszhatnak. Az ünnepélyes átadóra a Szamárfül Fesztivál első napján, augusztus 23-án került sor.

Kilenc új játék: két trambulin, fészekhinta, amőba, játéktelefon, háton csúszó, kerekesszékes körforgó, integrált mérleghinta és rugós golyóvezető várja a kicsiket. Az integrált játékeszközöket akadálymentesen használhatják sérült gyermekek is. A játszótér mozgáskorlátozott, láttássérült, hallássérült, autista és értelmi fogyatékkal élő gyermekek számára is kínál élményeket.

– Ügyvezetőségem kezdetétől fogva kiemelt célom volt a Negyed „kinyitása”, a családok bevonzása és a játszótér fejlesztése. Sok szülő részéről igény volt arra, hogy a sérült gyermekeik együtt játszhassanak ép testvéreikkel, kortársaikkal, ennek igyekeztünk most eleget tenni. Nem lehet alkalmas minden játék minden gyermek számára és nem is ez a szándékunk, hanem az, hogy közös játékélményt biztosítsunk számukra – számolt be Vincze Balázs, a ZSÖK ügyvezetője.

A korábbi évek során a Zsolnay Kulturális Negyed játszótérfejlesztéseinek köszönhetően kikerült több árnyékolóelem, pihenőhely és 2016-ban adták át Pécs legnagyobb csúszdáját, amely azóta is hatalmas népszerűségnek örvend a gyerekek körében. A befogadó játszótér létrejöttével immár teljesnek tekinthető a fejlesztés.

A játékok a Zsolnay Negyed játszótereire elszórtan kerülnek ki: a Zsolnay Kisasszonyok terére, az m21 Galéria tetejére, a Bóbita Bánszínház felé vezető játékokhoz és a csúszda környékére. Ezzel a Zsolnay Negyed játszóterei összességében nemcsak az integrált jelleggel, hanem a közös játékterület méretével is kiemelkednek a pécsi játszóterek sorából.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. célja az integrált, mindenki számára használható játszótérrel, hogy a különböző fogyatékossággal élő és az ép gyermekek az együtt játszás élményén keresztül váljanak elfogadó, nyitott felnőttekké.