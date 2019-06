Sportnapot tartanak Alsómocsoládon, lesz kugliverseny is

Sportnapot rendeznek a településen június 22-én, szombaton.

A rendezvény a Lépés-Váltás az Észak-­Hegyháti Mikrotérségben című pályázat keretében, a Fesztiváltéren és annak környékén valósul majd meg. Az esemény megnyitóját követően az érdeklődőknek lehetőségük nyílik több sportág kipróbálására is. A programok között lesz aerobikbemutató, valamint kés- és fejszehajító-bajnokság, kugliverseny, de még interaktív airsoftbemutató is, a pécsi határvadászok airsoftcsapata közre­működésével. Mindeközben az „Ez csak természetes” sátorban az érdeklődőknek lehetőségük nyílik vérnyomás-, testsúly- és vércukormérésre, továbbá különböző egészséggel kapcsolatos előadások is elhangzanak.