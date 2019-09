Sportolásra ösztönöz a község

Családi sportnapot szerveznek a községben szeptember 28-án, szombaton délelőtt tíz órától.

Az ingyenes rendezvényen részt vehetnek majd az érdeklődők egy fittségi szintfelmérésen, ezen felül a fiatalokat a Ringató Zenés programjai is várják. A nap folyamán különböző vetélkedőkön is részt vehetnek a gyerekek és a felnőttek egyaránt, majd a közös torna és joga után, levezetésképp az érdeklődők egy előadást hallgathatnak meg a fizikai aktivitás fontossága kapcsán, valamint tanácsadásra is lesz lehetőség.