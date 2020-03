Súlyos károsodást is okozhat az E10-es

Hamarosan a baranyai kertekben is elkezdődnek a tavaszi munkálatok. A fűnyírók, fűkaszák és kapálógépek többségéhez benzint használunk, így felvetődik a kérdés, milyen hatással van ezekre az E10-es üzemanyag.

Az eső és a tavaszi napsütés hatására hamarosan elkezd növekedni a fű az udvarokban, így elő kell vennünk a fűnyírót, s helyenként a fűkaszára is szükség lehet. A kiskertek művelése is most kezdődik, ehhez sokan kapálógépet is használnak. A kormány döntése értelmében január 1-től emelkedett a biológiai eredetű összetevők aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel hazánk is csatlakozott a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A rendelet szerint a korábbi 95-ös oktánszámú benzin bioetanol-részaránya leg­alább 6,1 százalék lett január elsejétől, a dízelhez kevert biodízel minimális részaránya 6,4 százalékról 8,2 százalékra nőtt. A régebbi típusú autókat használóknak ezért ellenőrizniük kellett, hogy gépjárművük kompatibilis-e az új üzemanyaggal, ám mi a helyzet a benzines kerti gépekkel?

A szakértők szerint nem csak az etanolt nem kedvelő, hanem a keveset használt gépekbe (fűnyíró, láncfűrész, fűkasza stb.) is érdemes szerényebb etanoltartalmú, jellemzően magasabb oktánszámú (100-as) üzemanyagot tankolni. Ugyanis a magasabb etanoltartalom magasabb vízmegkötő tulajdonsággal jár, ezáltal a vele érintkező fémeknél nő a korrózió veszélye. Mivel az alkohol a benzinnél erősebb oldószer a szennyezettebb üzemanyagrendszereknél azzal is problémát okozhat, hogy leoldja a szennyeződéseket.

Működési zavarok is jelentkezhetnek

A témában megkérdeztük a pécsi székhelyű Agro-Kisgép Center – Kertészeti Szak­áruház egyik kertigép-szerelőjét is. Tóth Gábortól megtudtuk, a vásárlóknak is elmondják, hogy az új üzemanyagfajta sem kannában, sem az üzemanyagtankban nem bírja annyira a tárolást mint a korábbi. Épp ezért azt tanácsolják, hogyha a jövőben valaki mégis E10-es üzemanyaggal használná kerti gépét, harminc napnál hosszabb ideig ne tárolja a benzint. Ugyanis a túl sokáig tárolt üzemanyag szétválik, mert a bioetanol megköti a levegő nedvességét, és az így keletkezett víz az üzemanyag aljára kerül. A szétvált üzemanyag sok esetben működési zavarokat, vagy akár súlyos károsodást is okozhat a gépben.

A stabilizátorral tovább tárolható

A pécsi szerelőtől azt is megtudtuk, hogy léteznek úgynevezett benzinstabilizátorok, amelyeket ha hozzáadunk az üzemanyaghoz, a benzin hosszabb ideig tárolható. A téliesített gépeket – ha benne hagyjuk a tankban benzint – célszerű csak stabilizáló adalékkal ellátott üzemanyaggal tárolni, hiszen ez az adalék megakadályozza az üzemanyag összetételének megváltozását, vagyis konzerválja azt. Ha van rá lehetőségünk, érdemes havonta az így elrakott gépeket is rövid ideig beindítani, járatni, ezzel megelőzhetők a karburátorban és az üzemanyagrendszerben a lerakódások, kiválások. De a legjobb az, ha az elrakás előtt eltávolítjuk a tankból a használat után megmaradt üzemanyagot.