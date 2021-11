Súlyos következményei is lehetnek az iskolai zaklatásnak

Az iskolai zaklatás témája sajnos kevés közösség számára ismeretlen. A probléma megjelenhet már kisgyermekkorban is, s a gimnazisták életét is nehezíti.

Az iskolai bántalmazás („bullying”) során egy diákot rendszeresen, hosszú időn keresztül testileg vagy lelkileg bántanak. Ez lehet csúfolás, kiközösítés, pletykák terjesztése, zsarolás, vagy bármiféle megalázás és fizikai erőszak, vagy akár online lejáratás is.

– A bántalmazás elterjedése egyre gyakoribb az óvodákban, általános- és középiskolákban – mondta Mézes Janka, gyermek és ifjúsági szakpszichológus.

– Előfordulhat, hogy a bántott gyereket otthon túlféltik, s nem tanul meg kiállni magáért, de az is lehet, hogy pont otthon is áldozat szerepbe kényszerül. De áldozattá bárki válhat, nem kell kitűnnie a többiek közül – fogalmazott a szakpszichológus.

– Magánpraxisomban egyre több áldozat szülei keresnek meg, ám a bántalmazó gyerekeket ritkábban küldik segítségért, pedig szükségük lenne rá.

Máté Zsolt, a Drogprevenciós Munkacsoport szakembere elmondta, nem csak az áldozatok, de a bántalmazók körében is magasabb a kockázata az egészségkárosító magatartásformáknak. Az áldozatoknál előfordulhat társaságkerülés, alacsony önértékelés, szorongás, depresszió, súlyos esetben öngyilkosság is, de maga az áldozat is erőszakossá válhat.

A zaklató gyerekek szokásává válhat mások bántása, a szabályok szegése, a deviancia.

Máté Zsolt elmondta, a szülő szerepe rendkívül fontos egy ilyen helyzetben. Meg kell erősítse gyermekében, hogy nem ő tehet a történtekről, de ne biztassa a gyermeket a bosszúállásra. A gyermek önbizalmának erősítése is igen fontos, ebben segíthet, ha van hobbija, melyben kiteljesedhet. Érdemes szem előtt tartani, az elkövetők sokszor maguk is áldozatok lehetnek. Nem szabad elbagatellizálni a helyzetet, de a túlreagálás sem megfelelő út, a túl nagy felhajtás is rosszat tehet. Segítséget a pedagógustól, iskolapszichológustól, iskolai szociális munkástól, nevelési tanácsadótól is kérhet.

Közösségi természetű a probléma

Máté Zsolt véleménye szerint célszerű olyan iskolai környezetről gondoskodni, ahol: mindennapi iskolai életben kiemelt szerepet kap a jelenség megelőzése és lehetőség van alternatív konfliktusrendezési technikák alkalmazására, valamint az indulatkezelés tanulására is.

A problémát közösségi szinten kell kezelni, ugyanis az iskolai zaklatás dinamikáját a közösség hozza létre. Elérhetők online csoportos foglalkozástervek, melyek a zaklatás megelőzését, kezelését segítik. Ilyen Jármi Éva iskolai bántalmazás megelőzésére létrehozott anyaga – Mézes Janka elmondta, több osztályban is végigcsinálták és sok változást tapasztaltak. A Drogprevenciós Munkacsoport szintén tart erre irányuló foglalkozásokat az őket felkérő intézményekben.