Szabjuk magunkra a biztosítást nyáron

Egyre több időt töltenek külföldön a magyarok. Csak 2017-ben összesen 57,2 millió napra utaztunk országhatárainkon kívülre a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban nyilvánosságra hozott adatai szerint.

Mint kiderült, a turisztikai célú egynapos kiutazások 84 százaléka a szomszédos országokba, például Ausztriába vagy Szlovákiába irányultak. A többnapos turisztikai célú utazások 80 százaléka is az EU országaiba, Olaszországba, Spanyolországba vagy Németországba történt.

A külföldi utazások népszerűsödésével fokozatosan változnak az utazási szokásaink is. A társasutazások egyre inkább háttérbe szorulnak az egyedi szervezésű utakkal szemben, melyeket online, maguk szerveznek meg az utazni vágyók.

– Az utazás, és a szállás mellett egyre többen már az utasbiztosítást is interneten keresztül intézik – tájékoztatta lapunkat az egyik biztosítótársaság.

Baranya megyében több cég kínál utasbiztosítást, azonban nem árt mérlegelnünk, mielőtt több ezer forintot áldozunk családunk biztonságára. A legfontosabb testre szabott biztosítást kötni, így nem fizetünk feleslegesen olyan szolgáltatásokért, amelyeket nem is veszünk igénybe. Néhány biztosítási elemen azonban nem érdemes spórolni, ilyenek a betegség- és baleset-biztosítás, az autós biztosítás, vagy a műszaki cikkek védelme.

A Pécsi Tudományegyetem Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és az Európai Utazási Biztosító Zrt. megállapodása értelmében lehetőség van kedvezményes utasbiztosítás megkötésére a PTE hallgatói, oktatói, dolgozói és családtagjaik számára. Létszámtól, napok számától függő egyéni, családi, ösztöndíjas és csoportkedvezmények is elérhetőek, és gépjármű-segítségnyújtás biztosítás is köthető.

Ma már úgynevezett programbiztosításokat is kínálnak a biztosítótársaságok. Ha valaki az oroszországi labdarúgó-világbajnokság néhány meccsére szeretne kilátogatni, köthet ilyen biztosítást, amely 30-40 százalékkal kedvezőbb díjon vehető igénybe, mint az univerzális biztosítások. Azonban számíthatunk olyan speciális térítésekre is, mint az élménybiztosítás – fel nem használt belépőjegyek megtérítése – vagy a lakhelyet érintő káresemény miatt hazautazás költségei. Az útlemondás biztosítás is járhat már napi közel száz forint díjtöbblet fejében az utasbiztosítás mellé. Ez van, ahol 200 ezer forintig megfizeti azt a díjrészt, amelyet a szálláshely vagy a légitársaság nem térít meg az utat lemondani kényszerülő utasoknak.