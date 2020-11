Szájmaszkot, vitamint oszt több önkormányzat is a lakosságnak

Élelmiszercsomaggal, szájmaszkkal és tisztítószerekkel segítettek a kistelepülési önkormányzatok a koronavírus-járvány első hullámában. Most sem hagyják támogatás nélkül a lakókat.

Tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámában a kistelepülések önkormányzatai példaértékűen segítették a lakosságot. A kijárási korlátozás idején több községben is kaptak a lakók vitaminokat, száj­maszkot vagy éppen élelmiszercsomagot. Mivel a vírushelyzet nem szűnt meg, a települések most is hasonló intézkedéseket hoznak.

Sellyén a közelmúltban élelmiszercsomagokat vásároltak, amelyeket a rászoruló családok között osztottak ki, ezt Nagy Attila polgármester jelentette be. A családsegítő központ munkatársai az átvételre 150 embert vártak, őket korábban értesítették is arról, hogy számíthatnak a segítségre.

A Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulás – amely Baranyajenőt, Baranyaszentgyörgyöt, Felsőegerszeget, Gödrét, Palét, Tormást, Szágyot és Vargát tömöríti – polgármesterei is arról döntöttek, hogy háztartásonként egy liter hipót, személyenként két szájmaszkot szereznek be. A legtöbb lakó már meg is kapta a csomagot, Gödrén jövő héten osztják ki. Ahogy Gelencsér Gábor polgármestertől megtudtuk, a tisztítószert és a védőmaszkot most is a falugondnok és a védőnő fogja házhoz vinni, de közmunkásokat is bevonnak a feladatba. A csomag mellé egy általános tájékoztatót kapnak a lakosok, amelyben az használati útmutató mellett ismételten felhívják a figyelmet a távolságtartásra és a higiénés szabályok betartására.