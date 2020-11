Szakma csak iskolai rendszerben tanulható

Szeptembertől a szakképzési rendszer teljesen átalakult, a felnőttképzők már csak december 31-ig indíthatnak a régi – 2019-es – OKJ szerinti képzéseket, alapszakmát pedig már csak szakképző intézményben lehet szerezni.

Január elsejétől iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben nem lehet alapszakmát szerezni, a különböző felnőttképző cégek így már csak részszakmára (pl. szakácssegéd, fémipari gyártás előkészítő) tudnak felkészíteni, illetve szakképesítésre (pl. pedagógiai munkatárs, közművelődési munkatárs) felkészítő tanfolyamokat tudnak tartani.

– Nagy változás, hogy már minden tanfolyam célirányos, szervezett kompetenciafejlesztésre irányuló folyamat a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik, és minimum bejelentés köteles, tehát minden ilyen képzésről, tanfolyamról, tréningről, oktatásról a felnőttképzési hatóság részére adatot kell szolgáltatni. Ide tartoznak a tűzvédelmi, munkavédelmi oktatások is. Országosan több mint hatezer szervezet jelentkezett ebbe a rendszerbe – mondta Piacsek László, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humánerőforrás Fejlesztési projekt vezetője. A kamara épp a napokban indította el az első engedélyezett képzését.

Amely cég szakképzést végez, valamint európai uniós, illetve hazai forrású támogatásból indít képzést, annak több feltételnek is meg kell felelnie. Minőségirányítási rendszert kell, hogy működtessen és felnőttképzési szakmai vezetőt is szükséges foglalkoztatnia.

Piacsek László szerint az átalakulás egyik legfontosabb előnye a rugalmasság, ugyanis ezentúl egy hirtelen fellépő munkaerőpiaci igényre sokkal gyorsabban és könnyebben tud reagálni a képző intézmény. Emellett az új rendszer teljes körű rálátást biztosít a hazai képzési piacra.

Ösztöndíj és diákhitel is járhat

Az előzetes szakvélemények szerint az új rendszer nem feltétlenül drágítja majd a képzéseket, hiszen a bejelentési kötelezettséggel járó adminisztráció még csökkent is. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új szakképzési rendszerben két szakma és egy szakképesítés megszerzése ingyenes. Mindemellett ugyancsak fontos változás szeptembertől az is, hogy minden szakképzésben részt vevő nappali tagozatra járó tanulónak a teljesítményétől függően jár ösztöndíj, amelyet a tanulmányok előrehaladtával duális képzésben munkabér válthat fel, illetve a diákhitelt is kiterjesztették a felnőttképzésre, így akinek van ideje tanulni, annak mindenképpen érdemes ezzel a lehetőséggel élnie.

Végső hajrá az OKJ-s képzéseknél

Meglehetősen torz a kép, ha a korábbiakban megszerezhető legnépszerűbb szakmákat szeretnénk felsorolni. A hobbi jellegű divatszakmák árnyalják a képet, az elmúlt években például Baranyában közel 500-an végeztek kézápoló és műkörömépítőként, de nagyon sokan tanultak kereskedelmi és vendéglátóipari szakmákat is. A munkaerőpiacnak – ahogyan országosan is – főként az emelőgépes képzésekre van szüksége, illetve 3-4 hónap alatt megszerezhető, gyakorlatorientált részképzésekre, szakszerű segédmunkásokra lenne nagy igény. Ugyanakkor a december 31-ig megkezdett OKJ-s képzéseket még be lehet fejezni, a felnőttképzők megteltek, hiszen a tanulni vágyóknak ez az utolsó lehetőség OKJ-s képzést szerezni.