Szakmákat tanulnak a mintaprogramban György-telepen

A romák felzárkóztatását és munkaerőpiaci helyzetét segítő nemzetközi projekt keretein belül, cseh partnerek tekintették meg a napokban a Máltai Szeretetszolgálat integrációs munkálatait a pécsi György-telepen.

Már több éve folynak a megyeszékhelyen a városrehabilitációs munkálatok a Máltai Szeretetszolgálat és a Pécsi Városfejlesztési NZrt. közreműködésével a keleti városrészben. Ennek köszönhetően már számos ott élő hátrányos helyzetű, főleg roma származású lakó életkörülményeit tették könnyebbé.

A kezdeményezés részeként most a helyiek oktatását és a munkaerőpiacra való segítését tűzte ki célul a Máltaiak, a város és a Nyolc Boldogság Alapítvány közös „Dolgozva tanulás” projektje. A közelmúltban 14 hátrányos helyzetű roma kezdte meg a szakmai képzést, amelyen a kőműves, a kárpitos és az asztalos szakma fortélyait sajátíthatják el.

A példaértékű program folyamatába a napokban cseh partnerek és a sajtó munkatársai is betekintést nyerhettek egy sajtótájékoztató keretein belül. Az eseményen Oszoli Dénes, a térség önkormányzati képviselője is felszólalt, aki a brnói delegáció köszöntése után, a Máltai Szeretetszolgálattal való, több éve folyamatosan zajló, közös, eredményes munkát mutatta be.

– A keleti városrész fejlesztése egész Pécs javát szolgálja – mondta Oszoli Dénes. – Egy lánc is csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszem. Úgy gondolom, ha lerobbant, szegregált területek vannak a városban, azzal maga a megyeszékhely is szegényebb. Az eddigi eredményeink azt igazolják, hogy jó irányba haladunk.

Csonka Pál, a Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője is azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10-12 évben elképesztő változásokat élhettek meg ezen a környéken.

– György-telepen korábban olyan körülmények uralkodtak, amelyek a mélyszegénység és a halmozott problémák melegágyai voltak – emlékezett vissza Csonka Pál. – De ez, mindannyiunk örömére megváltozott, nagy büszkeséggel tekintek már erre a városrészre. Most pedig a hiányszakmák tanulására próbáljuk ösztönözni az itt élőket, s ezt akár már egy nagyobb kontextusban, európai dimenzióban is lehet hasznosítani, ezért is próbálunk együttműködni nemzetközi partnerekkel – tette hozzá.

Emellett Moravcsik László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiós projektvezetője elmondta, mindig nagy örömmel jön Pécsre, hiszen ha a baranyai megyeszékhelyen valami elkezdődik, az biztosan jó irányba mozdul el.

Hat ország vesz részt a projektben

A Pécsi Városfejlesztési Nzrt. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghívására vesz részt a nemzetközi kezdeményezésben. A projektben magyar, román, szlovák, cseh, szerb és bolgár partnerek működnek együtt. A pályázat célja, hogy a partnervárosokban élő roma lakosság munkaerő-integrációját elősegítse, arra Közép-Európa bármely országában alkalmazható módszert dolgozzon ki. A pécsi projekt elsősorban a város keleti részében élő roma lakosság integrációját célozza meg és párhuzamosan valósul meg a városrészt érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív program forrásából megvalósuló fejlesztésekkel (Szocfészek, HELP, Pécs Paktum). A program tényleges megvalósítását a Nyolc Boldogság Alapítvány segíti.

