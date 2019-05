Számos országos rendezvényre hívják a hagyományőrzőket

A szigetvári Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület egyre népszerűbb, tavaly egy Európában egyedülálló, gyönyörű, török kori szultánisátor-reprodukciót készítettek, idén pedig arra vállalkoznak, hogy eredeti források alapján elkészíttetik annak a ruhának a korhű másolatát, melyben Zrínyi Miklós 1566-ban kitört a szigetvári várból. Emellett a kitörési zászló hímzett másolatát is elkészíttették, ez jelenleg már csak átvételre vár.

Horváth Róbert, az egyesület vezetője lapunk kérdésére elmondta, az idei évben sok országos rendezvényre kaptak meghívást, szinte minden hétvégéjük be van táblázva. A terveik szerint többek között Simontornyán, Sárváron, Kapuváron, Egerben és Szentgotthárdon is tartanak majd hagyományőrző bemutatót, de természetesen a szigetvári rendezvényeken – Zrínyi Napok, Ostromnapok – is találkozhatunk majd velük.

Az egyesület tagjai továbbá rendkívüli történelemórák keretében ismertetik meg a tizenhat–tizenhetedik századi fegyverekkel, korabeli viselettel a baranyai általános iskolásokat.