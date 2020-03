Szánjunk időt magunkra a házi szépségszalonban

Mindannyiunk életmódját radikálisan átalakította a koronavírus-járvány. Ám a nőknek ebben az időszakban sem kell lemondaniuk a szépítkezésről.

Fodrász, kozmetikus, manikűrös – a hölgyek közül sokan havonta igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. De tudvalévő, hogy a jelenlegi helyzetben azzal tehetjük a legtöbbet a járvány lassítása érdekében, ha otthon maradunk. Számos baranyai fodrászat, kozmetika bezárt az elmúlt időszakban azért, hogy csökkentsék a fertőzésveszélyt. A hölgyeknek tehát nincs más választásuk – ha továbbra is fontos számukra az ápolt haj, bőr és körmök –, erről saját maguknak, otthonukban kell gondoskodniuk.

– Mi is bezártuk a szalont múlt héten. Vállalkozó vagyok, így ez jelentős anyagi veszteséggel jár, de a kollégáim és vendégeink egészsége a legfontosabb – mondta el lapunk kérdésére egy baranyai kézápoló és műkörömépítő. – Arra kértem a vendégeimet, hogy ne feszegessék le a műkörmüket. Ha zavaró számukra, akkor a hosszából reszeljenek le és hagyják lenőni, mert ezzel nem tesznek kárt a természetes körömben.

Ha valaki nem szereti a natúr kezeket, akkor a teljesen lereszelt, lenőtt körmöt egy kis regenerálódási idő után be tudja festeni lakkal. A kozmetikusok tekintetében is hasonló a helyzet, mivel munkájuktól fogva ők is sok emberrel érintkeznek. A legtöbben bezártak, lemondták a vendégek időpontjait, ám azt ajánlották a hölgyeknek, hogy otthon se felejtkezzenek el az arcápolásról.

Ahogy a kozmetikusnál, úgy otthon is az első lépés az arctisztítás. Ilyenkor ugyanis megszabadítjuk a bőrt a pórusokban megtelepedő szennyeződésektől. Az arcradírozással az arcbőr elhalt hámsejtjeit távolítjuk el, ezzel levegőhöz juttatjuk a bőrt, a hatóanyagok mélyebbre felszívódhatnak. A gőzölés feladata, hogy megnyissa a bőr pórusait, ehhez forraljunk fel 1 liter vizet, tegyünk bele kamillát, levendulát vagy más tisztító hatású gyógynövényt. Miután levettük a tűzről, hajoljunk fölé, tegyünk törölközőt a fejünkre és máris élvezhetjük a gőz tisztító hatásait. Ezután következhet az arctisztítás és fertőtlenítés, az arcpakolás, majd végül a krémezés.