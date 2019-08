Szavazzanak Baranya megye 7 csodájára!

Nagyon sokan küldték el jelöléseiket a július elején meghirdetett megye 7 csodája kezdeményezésünkre. Mától elkezdődik a szavazás, az olvasóink által a legtöbb jelölést kapott természeti csodákra bárki leadhatja voksát.

Nem kell a világ másik felére mennünk, de még az országhatáron kívülre se ahhoz, hogy lenyűgöző természeti kincsekkel találkozzunk. Ezzel a gondolattal hívtuk olvasóinkat bő egy hónapja játékra, mely során szeretnénk megtalálni Baranya azon természeti csodáit, amelyek a legtöbbek szívét megdobbantják.

Köszönjük olvasóinknak az elmúlt hetekben elküldött jelöléseket. Örömmel vettük, hogy az akciónk megmozgatta az olvasóinkat, sokan ragadtak tollat, vagy kattintottak az online felületünkön azért, hogy a kedvenc, általuk legszebbnek ítélt természeti csodákat megismerhessük. Érdemes továbbra is követni az akciót, ugyanis a szavazási időszak még csak most kezdődik. A jelölések alapján összeállítottunk egy húsz megyei csodából álló listát, amelyek az elmúlt hetekben a legtöbb jelölést kapták az olvasóktól. Természetesen sok esetben nem ért minket meglepetés, hiszen akár az Abaligeti-cseppkőbarlangra, akár a Babás szerkövekre, vagy épp az óbányai vízesésre gondolunk, az számunkra is egyenértékű a természet csodájával.

A legtöbb jelölést kapó természeti csodák közül olvasóink szavazata dönti el, hogy melyik 7 csoda a megye legszebbje. Arra biztatjuk tehát továbbra is a kedves olvasóinkat, hogy szavazzanak a természeti csodákra, segítsenek nekünk megtalálni a megye 7 csodáját.

A szavazatokat 2019. augusztus 8-tól augusztus 30-ig várjuk. Szavazatait a Dunántúli Naplóban folyamatosan megjelenő űrlap kitöltésével és beküldésével, illetve itt a bama.hu oldalon is leadhatják. Érdemes most is tollat ragadni, vagy kattintani az online felületünkön, ugyanis a szavazók között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A napilapból kivágott szelvény beküldői közül kisorsolunk egy 2 főre 2 éjszakára szóló wellness pihenést a Hotel Caramell-be.

Az online szavazók között pedig a 13 megyében összesítve kisorsolunk egy darab 200 ezer forint értékű Neckermann utazási utalványt.