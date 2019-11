A helyenként felhős, borult időjárás sem szegte kedvét a datolyaszilva kedvelőinek, idén is népszerű volt az egzotikus gyümölcs napja Bodán.

A Datolyaszilva Napnak helyt adó, a nyugat-mecseki falu végén található Berkes Birtokon szombaton érett, édes khakiszilvát is kóstolhattunk, de a szárított változat is finom volt. A helyi Érted-Együtt Szociális Szövetkezet az általuk készített termékekkel készült, a lekvárokat, ivóleveket az érdeklődők a falu szívében található a telephelyükön is megvásárolhatták.

A helyi őstermelő, Keszü Béla ültetvényén szombaton és vasárnap is szedd magad akció keretében lehetett szüretelni a gyümölcsöt, mely utóérő, tehát már szedhető, a magas csersavtartalma miatt még fanyar, de idővel magától beérik, és emiatt a tulajdonsága miatt hónapokig eltartható. S hogy mikor lesz fogyasztható a most leszedett gyümölcs?

– Tökéletesre karácsony környékére érik be a gyümölcs magától, vagy ha egy kicsit zöldebbet szedtünk le, az január közepére. De ha valaki nem akar addig várni, akkor be is lehet érlelni etiléngázzal – fogalmazott Keszü Béla őstermelő az idei szüret alkalmával. – Ezt házilag úgy kell csinálni, hogy egy vödörbe teszünk 5-6 almát, erre a 8-10 szem datolyaszilvát, és le kell fedni több réteg ruhával, így nem megy ki a keletkező gáz.

A már kipróbált gyakorlat szerint másfél hét alatt be is érik a datolyaszilva. Kevesen tudják, de a khakiszilvából is több fajta van, a bodai ültetvényen kerekded és laposabb fajta is megtalálható. Az őstermelő tapasztalatai alapján a kerekded szimpatikusabb az emberek számára, ugyanis a bevásárlóközpontokban olyat árulnak, azt ismerik. De mint mondta, a másikat is érdemes kipróbálni, neki személy szerint az jobban is ízlik.